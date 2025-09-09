Porodila se Milica Mandić: Stigla beba divnog imena

Porodila se Milica Mandić
Milica Mandić, proslavljena srpska reprezentativka u tekvondu, porodila se danas.
Milica i njen supurg Marko Đuričić dobili su ćerku, za koju su izabrali divno ime.
- Jutros je na svet stigla jedna mala devojčica Irina - napisao je ponosni tata na svom Instagram profilu.
Milica i Marko venčali su se u septembru 2021., a dve godine kasnije na svet je stigao sin Mateja.
U vreme dok je prvi put bila trudna, lepa sportistkinja je za HELLO! progovorila o navikama koje je promenila.
- Skoro da više ne pijem kafu, sve ostalo je isto. Ima dana kada mi se jede “džank fud”, pa udovoljim toj želji. Hranim se zdravo i pravilno, ali se ničega ne lišavam. Važno je imati balans. S druge strane, sužen mi je izbor garderobe koju mogu da obučem, ali to mi ne predstavlja problem, ionako najviše nosim trenerke.
Na pitanje – kako je uprkos ogromnoj popularnosti sačuvala privatnost, odgovorila je:
- Iskreno, meni je neprijatno da pričam o tome. Volim da neke stvari ostanu samo naše. Ni moji roditelji i sestra nisu želeli da se eksponiraju, i ja sam to poštovala. Istovremeno, svesna sam da su mediji, na neki način, deo mog posla, a ja sam kroz svaki intervju koj sam dala nastojala da mlade ljude motivišem i inspirišem da se okrene sportu. Stvarno je lep osećaj kad znate da je neka devojčica odlučila da sledi vaš primer. Nema veće sreće od toga.
