Kako je samo porasla: Ćerka Milorada Milinkovića sa majkom u javnosti posebnim povodom

Ćerka Milorada Milinkovića primila nagradu za film "Sedef magla"

Prvi Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT) zatvoren je svečanom dodelom nagrada i priznanja, u prisustvu domaćih i inostranih gostiju, uz poruku da film i umetnost ostaju trajna inspiracija i pokretačka snaga društva.

U konkurenciji brojnih autora i ostvarenja, film "Sedef magla" odneo je najviše priznanja – za dizajn, za najbolji film, scenario i režiju. Priznanje koje je posthumno dodeljeno Miloradu Milinkoviću, primila je njegova ćerka Divna, koja je na scenu izašla u pratnji majke, glumice Jelene Đukić.

Poslednji film Milorada Milinkovića, "Sedef magla", premijerno je prikazan ovog leta na otvaranju Festivala evropskog filma na paliću.

Milorad Milinković, mnogima poznati po učešću u kvizu "Potera, gde je pokazao besprekorno znanje, iznenada je preminuo 7. januara ove godine. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.

Bio je beskrajno onosan na ćerku Divnu, koju je dobio u braku sa Jelenom Đukić. Glumica je, u intervjuu za "Gloriju", odgovarajući na pitanje kako je devojčici saopštila tragičnu vest, odgovorila:

- Ona je u tom momentu bila na ski-staz sa drugaricama. Morala sam što pre da je odvedem do hotelske sobe kako bih joj to saopštila u četiri oka. Sreća u nesreći je bila ta što su prijatelji bili sa mnom i napravili smo strategiju kako da je nagovorimo da dođe do sobe, s obzirom na to da se dobro zabavljala na snegu. Njena reakcija bila je očekivana. Bilo je strašno i bolno.

- Ali, kako je ona Miloradovo i moje dete, i kako smo joj vrlo promišljeno dali ime Divna, s posebnim akcentom na prefiks Div, ona je sat vremena nakon bolnog saznanja uzela papri i olovku i napisala pismo za tatu koje je želela da pročita na sahrani i koje mu je ostavila na grudima da može da ga čita svakog dana – rekla je Jelena Đukić.










