Smenjen Svetislav Pešić

Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije.

Rukovodstvo Košarkaškog saveza danas je prvo donelo odluku o razlazu sa selektorom posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, a potom je njemu saopštena odluka, saznaje "Tanjug". Profimedia

Ovakva odluka dolazi nakon debakla srpske reprezentacije na Eurobasketu u Rigi, gde su naši košarkaši ispali u osmini finala od selekcije Finske.

Pešić je mesto selektora Srbije preuzeo je 2021. godine pred Eurobasket, gde je Srbija 2022 godine bila izbačena u osmini finala, ali protiv selekcije Italije.

Nakon toga je Srbija je na Mundobasketu uzela srebrnu medalju, a na Olimpijskim igrama bronzanu, da bi godinu dana kasnije ponovili neuspeh iz 2022 godine.

Pešić je sa Srbijom napravio jedan od najvećih uspeha naše košarke, osvojivši Evropsko prvenstvo 2001 godine i Svetsko prvenstvo 2002 godine.









