Ana Bekuta tokom prethodnog vikenda održala je dva velika solistička koncerta u Sava Centru i time krunisala četiri decenije dugu karijeru.
Publika je pevala u glas sve njene vanvremenske hitove, međutim kume Ane Bekute nisu bile tu da je podrže. Jedna nažalost, nije više živa, a svi se pitaju šta je sa druge dve, odnosno da li su odnosi narušeni.
Pevačica je jedna je od retkih koja je uspela da ostvari brojna prijateljstva na estradi, a neka je čak krunisala i kumcstvom.
Bekuta je svima rada da pomogne, pa je tako pomagala i Miri Škorić sa kojom je vremenom postala prijateljica. Ona je kasnije Miri bila i venčana kuma.
- Upoznale smo se na festivalu "Raspevana jesen" i od tada se nismo razdvajale. Ona je tada nastupala sa svojim bendom i povukla je i mene sa sobom. Imale smo često zajedničke svirke.
Ona mi je mnogo pomogla, od saveta koje mi je davala kao mladoj osobi, pa u svemu ostalom. I, eto, od tada datira naše prijateljstvo - ispričala je Mira jednom prilikom.
Pročitajte Posebna veza - Ana Bekuta priprema koncert, ovaj glumac joj je najveća podrška
Ana Bekuta bila je dugogodišnja prijateljica sa legendarnom Merimom Njegomir, koja joj je takođe bila kuma.
- Merima i ja nismo bile estradne drugarice, bile smo prave drugarice. Jedan lepi događaj u njenom životu zauvek nas je spojio i između nas satkao vezu koja je neraskidiva, čak i ako se ne bismo stalno čule i pile kafu. Beskrajno sam tužna što je više nema - rekla je Bekuta nakon njene smrti.
Pevačica Sonja Mitrović Hani takođe je kuma Ane Bekute. Njihovo prijateljstvo datira od devedesetih godina, a ona joj je čak pomagala i oko kandidata "Zvezda Granda".
Pročitajte još
Najviše kumstva na estradi ima Ana Bekuta! Evo koje koleginice su njene najbliže prijateljice
Kume Ane Bekute su ove pevačice
08/09/2025Saznajte više
Najlepša bez premca: Sreli smo Aleksandru Rutović u neobaveznom izdanju, bez trunke šminke FOTO
Aleksandra Rutović pojavila se na 62. Ljubičevskim konjičkim igrama u Požarevcu
08/09/2025Saznajte više
Smenjen Svetislav Pešić? Oglasio se Košarkaški savez Srbije
Smenjen Svetislav Pešić
08/09/2025Saznajte više
Zvonko Milojević 54. rođendan proslavio u Domu za stare u invalidskim kolicima: Ne odustajem, nikada!
Zvonko Milojević posle stravične saobraćajne nesreće završio je u invalidskim kolicima, ipak, od osmeha i humora ne želi da odustane
08/09/2025Saznajte više
Preminuo reditelj “Boljeg života”: Bio je hospitalizovan nakon nesreće koju je doživeo na snimanju
Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović
08/09/2025Saznajte više
Mnogi će se postideti, samo ih je pokosio: Pešić otkrio šta se desilo sa našim košarkašima
Košarkaška reprezentacija Srbije vratila se iz Rige
08/09/2025Saznajte više
Komentari (0)