Najviše kumstva na estradi ima Ana Bekuta! Evo koje koleginice su njene najbliže prijateljice

Ana Bekuta tokom prethodnog vikenda održala je dva velika solistička koncerta u Sava Centru i time krunisala četiri decenije dugu karijeru.

Publika je pevala u glas sve njene vanvremenske hitove, međutim kume Ane Bekute nisu bile tu da je podrže. Jedna nažalost, nije više živa, a svi se pitaju šta je sa druge dve, odnosno da li su odnosi narušeni. Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je jedna je od retkih koja je uspela da ostvari brojna prijateljstva na estradi, a neka je čak krunisala i kumcstvom.

Bekuta je svima rada da pomogne, pa je tako pomagala i Miri Škorić sa kojom je vremenom postala prijateljica. Ona je kasnije Miri bila i venčana kuma.

- Upoznale smo se na festivalu "Raspevana jesen" i od tada se nismo razdvajale. Ona je tada nastupala sa svojim bendom i povukla je i mene sa sobom. Imale smo često zajedničke svirke.

Ona mi je mnogo pomogla, od saveta koje mi je davala kao mladoj osobi, pa u svemu ostalom. I, eto, od tada datira naše prijateljstvo - ispričala je Mira jednom prilikom.

Ana Bekuta bila je dugogodišnja prijateljica sa legendarnom Merimom Njegomir, koja joj je takođe bila kuma.

- Merima i ja nismo bile estradne drugarice, bile smo prave drugarice. Jedan lepi događaj u njenom životu zauvek nas je spojio i između nas satkao vezu koja je neraskidiva, čak i ako se ne bismo stalno čule i pile kafu. Beskrajno sam tužna što je više nema - rekla je Bekuta nakon njene smrti.

Pevačica Sonja Mitrović Hani takođe je kuma Ane Bekute. Njihovo prijateljstvo datira od devedesetih godina, a ona joj je čak pomagala i oko kandidata "Zvezda Granda".

Antonio Ahel/ATAImages









