Najlepša bez premca: Sreli smo Aleksandru Rutović u neobaveznom izdanju, bez trunke šminke FOTO

Aleksandra Rutović još uvek aktuelna Miss Srbije prethodnog vikenda boravila je u Požarevcu, a povod su bile 62. Ljubičevske konjičke igre.
Kada se u petak popodne pojavila u centru grada jašući svog ljubimca odevena u maslinasto zelenu haljinu, niko nije mogao da skine pogled sa nje. Jasno je svima bilo zašto je baš ona izabrana za najlepšu među najlepšima.
Ipak, sve je dodatno oduševila drugog dana pomenutog konjičkog takmičenja kada se na hipodromu u Požarevcu pojavila u društvu najboljih prijatelja i to bez trunke šminke.
Ko god je prošao pored nje sigurno je pomislio "Koliko lepa devojka", a s obzirom da ništa nije odskakala od ostalih vršnjakinja koje su tu bile, nije iznenađujuće da je mnogi nisu ni prepoznali.
U pink satenskom kompletu i udobnim braon papučama Aleksandra Rutović uživala je gledajući sport koji i sama trenira i u kojem se pronašla.
Crni flor koji je nosila zakačen na košulji ukazivao je da i dalje veoma tuguje za nedavno preminulim ocem, Željkom Rutovićem koji je preminuo od karcinoma.
Pročitajte Život ide dalje - Posle smrti oca, Aleksandra otišla na izbor za Mis sveta
Podsećanja radi, dvadesetšestogodišnja lepotica je u Beču završila osnovne studije i master za Internacionalni turizam i hotelijerstvo i radi kao agent za nekretnine.
Po proglašenju pobednice prošle godine, Aleksandra je pred našim kamerama sumirala utiske.
- Nadala sam se, ne mogu da kažem da sam očekivala. Bila je jaka konkurencija, svaka devojka se izdvojila u nekoj vrsti discipline. I dalje sam u šoku, jako sam srećna i uzbuđena. Jedva čekam da vidim šta me čeka. Narednih godinu dana sarađujem sa Vesnom i našom dragom Anjom, pa ćemo videti - istakla je Aleksandra za Kurir.
Govori ruski i engleski jezik. Od 5 godine se takmičila u preponskom jahanju sa željom da se bori na Olimpijadi. Poštuje Bušido kodeks, kodeks samuraja.
