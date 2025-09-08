Najlepša bez premca: Sreli smo Aleksandru Rutović u neobaveznom izdanju, bez trunke šminke FOTO

Aleksandra Rutović još uvek aktuelna Miss Srbije prethodnog vikenda boravila je u Požarevcu, a povod su bile 62. Ljubičevske konjičke igre.

Kada se u petak popodne pojavila u centru grada jašući svog ljubimca odevena u maslinasto zelenu haljinu, niko nije mogao da skine pogled sa nje. Jasno je svima bilo zašto je baš ona izabrana za najlepšu među najlepšima. M.M./ATAImages

Ipak, sve je dodatno oduševila drugog dana pomenutog konjičkog takmičenja kada se na hipodromu u Požarevcu pojavila u društvu najboljih prijatelja i to bez trunke šminke.

Ko god je prošao pored nje sigurno je pomislio "Koliko lepa devojka", a s obzirom da ništa nije odskakala od ostalih vršnjakinja koje su tu bile, nije iznenađujuće da je mnogi nisu ni prepoznali.

U pink satenskom kompletu i udobnim braon papučama Aleksandra Rutović uživala je gledajući sport koji i sama trenira i u kojem se pronašla.

Crni flor koji je nosila zakačen na košulji ukazivao je da i dalje veoma tuguje za nedavno preminulim ocem, Željkom Rutovićem koji je preminuo od karcinoma.

Podsećanja radi, dvadesetšestogodišnja lepotica je u Beču završila osnovne studije i master za Internacionalni turizam i hotelijerstvo i radi kao agent za nekretnine.

Po proglašenju pobednice prošle godine, Aleksandra je pred našim kamerama sumirala utiske. Privatna Arhiva

- Nadala sam se, ne mogu da kažem da sam očekivala. Bila je jaka konkurencija, svaka devojka se izdvojila u nekoj vrsti discipline. I dalje sam u šoku, jako sam srećna i uzbuđena. Jedva čekam da vidim šta me čeka. Narednih godinu dana sarađujem sa Vesnom i našom dragom Anjom, pa ćemo videti - istakla je Aleksandra za Kurir.

Govori ruski i engleski jezik. Od 5 godine se takmičila u preponskom jahanju sa željom da se bori na Olimpijadi. Poštuje Bušido kodeks, kodeks samuraja.









