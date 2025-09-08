Preminuo reditelj “Boljeg života”: Bio je hospitalizovan nakon nesreće koju je doživeo na snimanju

Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović
Kulturna scena Srbije ostala je bez reditelja Mihaila Vukobratovića, koji je preminuo u 72. godini u KBC Zemun.
U bolnici je proveo više od dva meseca, nakon nesreće koja se dogodila 28. juna. Tada je pao na snimanju u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Iza njega su ostale brojne rado gledane serije, koje su obeležile domaći televizijski program: “Bolji život”, “Bela lađa”, “Stižu dolari”, “Otvorena vrata”...
Vukobratović je rođen u Beogradu 1972 godine, a filmsku i televizijsku režiju diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosi u Beogradu.
Pročitajte Siniša Pavić ulogu u Boljem životu napisao je za popularnu pevačicu, a ipak ju je odigrala Snežana Savić
Nakon vesti o njegovoj smrti oglasile su se brojne javne ličnosti koje su sa njim godinama sarađivale.
"Dragi Mišo, kakva je samo radost bila sa tobom raditi, tebe poznavati. Hvala za svaki razgovor, sugestiju, priliku. Mnogo sam tužna" - napisala je glumica Iva Štrljić.
Njena koleginica Tijana Čurović, oprostilase uz poruku: “Zbogom, dragi Mišo. Hvala za svaki savet, svaki kadar, lekciju i čas.”
