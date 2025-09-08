Mnogi će se postideti, samo ih je pokosio: Pešić otkrio šta se desilo sa našim košarkašima

Košarkaška reprezentacija Srbije stigla je iz Rige, ali ne i zlato koje su svi očekivali i nadali mu se. Poraz od Finske označio je i kraj takmičenja na Evropskom prvenstvu.

Nema sumnje da Orlove nje pratila sreća. Povreda Bogdana Bogdanovića bila je prva u nizu loših vesti, Nebojši Iliću je preminula majka zbog čega je morao da se vrati u Beograd, Aleksa Avramović nije bio u formi...Na kraju je stigla informacija da je Slobodanu Šarencu posle poraza od Finske pozlilo, zbog čega je hitno hospitalizovan.

Selektor Srbije Svetislav Pešić, koji je tokom prvenstva napunio 76 godina, po povratku u Beograd održao je na aerodromu improvizovanu konferenciju za medije na kojoj je prvo progovorio o onome što mnoge zanima.

Dušan Milenković / ATA Images

Na pitanje da li će podneti ostavku zbog neočekivane eliminacije sa Evrobasketa u osmini finala, odgovorio je:

- Ja ostavke nikada ne dajem. Zbog čega? Došao sam da uradim to što sam uradio. Posle Olimpijskih igara niko nije hteo, a ja sam prihvatio pre svega iz odgovornosti prema igračima. Imamo taj dogovor do kraja septembra pa ćemo sesti i razgovarati. Ja sam uvek tu, stojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i angažovanja. Ovo nije fudbal već košarka, ostavke se ne daju i nema razloga za to.

Seletkor Pešić je zatim otkrio i šta se dešavalo “iza kulisa”. Kako je rekao, u prvom planu bili su zdravstveni problemi.

- Nismo pobedili, ali smo se spasili korone. Većina igrača su poslednih nekoliko dana živeli sa povredama koje su se obnavljale, a koje su ostaci jedne dugačke lige.

- Uvukla se bolest, virus. Evo, jutros se razboleo i moj kolega iz reprezentacije Letonije. Znači, hotel je pun korone, virusa. Mi smo takođe zakačili, nekoliko igrača. Evo, izašli smo iz toga pa kad već nismo pobedili, valjda ćemo se spasiti korona virusa.









