Otkriven pol Ognjenove i Minine bebe! Evo čija se želja ostvaruje

Jedan od najpoznatijih voditelja i zaštitno lice televizije Pink, Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina očekuju drugo dete.
Voditeljka je u šestom mesecu trudnoće i oseća se odlično. Par je martu prethodne godine dobio sina, za koga su izabrali ime Perun.
Ponosni otac prvi rođendan čestitao mu je rečima: “Prošlo je tačno godinu dana otkako je u naš život uleteo ovaj superheroj i učinio nas najsrećnijim na svetu. Srećan ti prvi rođendan, Perune. Volim te.”
Kao što je već poznato, proslavljeni voditelj ove jeseni ulazi u još jedan projekat na Pink televiziji, a to su dugo iščekivane Pinkove zvezde. On će zajedno sa koleginicom Bojanom Lazić da bude domaćin muzičkog takmičenja.
Ona je istakla koliko je srećna zbog novog angažmana.
- Jako sam uzbuđena, ovo je nešto što ja priželjkujem godinama. Spremna sam i srećna. Sada mi je bilo suđeno, ko čeka taj i dočeka. Ovo je negde prava stvar, u pravo vreme - rekla je voditeljka pa se izlanula o polu trećeg deteta njenog omiljenog kolege:
- Juče sam mu čestitala. Još devojčica, fantastično. On izgleda kao da mu je 25 godina, tako da je spreman za treće dete. Ne kuka, spava, ne brinem se ja za Ognjena. Ima fantastičnu ženu, majku, sve je kako treba" - rekla je ona.
Podsećanja radi, Ognjen i Mina Amidžić upoznali su se preko posla, budući da je ona sarađivala u njegovoj emisiji. Venčali su se bez mnogo medijske pompe, nakon čega je voditeljka uzela prezime svog supruga.
Devojčica dolazi da upotpuni njihovu porodičnu sreću, a posle dvojice naslednika, voditelj ne krije koliko je presrećan jer je godinama maštao o ćerki!
