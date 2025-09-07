Kakvu taštu Aleksa Avramović ima! Čim dođem u Čačak, ona meni...

Jutro posle potpunog šoka na Evrobasketu kada je naša reprezentacija eliminisana u osmini finala od Finske, svi komentarišu gde je zaškripelo.
A glavno pitanje koje se provlači po društvenim mrežama je - Zašto Aleksa Avramović nije igrao ni sekund u drugom poluvremenu?
Njegovo odsustvo se i te kako primetilo, a on je smogao snage da posle poraza poruči svim navijačima da će nas ova generacija košarkaša ponovo radovati, kao što su nas na to i navikli.
Šarmantni košarkaš, poreklom iz Čačka, rođen je pre 29 godina. Igrao je u Italiji, Španiji, Rusiji, a kao reprezentativac Srbije osvojio je sveopšte simpatije.
Na slavlju u Parizu prethodne godine kada smo osvojili bronzu na Olimpijskim igrama Aleksa Avramović nije se odvajao od svog oca. Bez mnogo reči pokazao je da mu je porodica na prvom mestu.
- Velika smo familija, držimo se zajedno, i na to sam jako ponosan. U svakodnevnom smo kontaktu i nema toga rođeni brat, brat od strica ili ujaka. Mi smo, jednostavno, braća i šta god kome zatreba tu smo jedni za druge - rekao je u emisiji „Balkanskom ulicom”.
Pročitajte Ovo je tašta Nikole Jokića, pred njom je manji od makovog zrna
Iako se skućio u Beogradu, Aleksa Avramović koristi svaku priliku da ode u Čačak. U gradu u kojem je rođen sreo je i ženu svog života Teodoru, sa kojom je u braku dve godine.
- Upoznali smo se u jednom kafiću iako smo se ranije znali iz viđenja. Odmah sam se zaljubio u nju. Osvojila me je normalnošću i dobrotom. O svojoj ženi imamo samo najlepše moguće reči - priznao je u razgovoru sa Vesnom Dedić.
Jedan od naših najboljih košarkaša ne krije da je veliki gurman, pa kad dođe kući svi se utrkuju da mu pripreme omiljena jela.
- Mnogo volim klopu, a neko iz porodice uvek se potrudi da me obraduje dobrim ručkom. U poslednje vreme favorit su mi lovačke šnicle, stric sprema roštilj, strina palačinke...
Za svoju taštu, majku njegove izabranice Teodore, Aleksa Avramović kaže da pravi najbolju jagnjetinu.
Pročitajte još
Kakvu taštu Aleksa Avramović ima! Čim dođem u Čačak, ona meni...
Tašta Alekse Avramovića ugađa slavnom zetu
07/09/2025Saznajte više
Koliko su porasle! Atina i Nika Tošić danas proslavljaju rođendane, od mame stigao poseban poklon
Rođendan Atine i Nike Tošić je danas
07/09/2025Saznajte više
Slobodan Šarenac hitno hospitalizovan nakon utakmice
Slobodan Šarenac hospitalizovan nakon utakmice
07/09/2025Saznajte više
Vasa Micić se slomio pred kamerama: Preminula je... Nisam znao da je toliko loše, bodrila me je
Vasa Micić iskreno je pričao o najtežem životnom trenutku
06/09/2025Saznajte više
Pre Prije, Filipova verenica bila je ova naša manekenka, on je imao 24, a ona svega 19 godina
Verenica Filipa Živojinovića bila je naša uspešna manekenka koja je svoje srce sada poklonila poznatom fudbaleru
06/09/2025Saznajte više
Ana Bekuta za rođendan publici poklonila novi hit, koncert u Sava Centru okupio brojne poznate
Koncert Ane Bekute održava se večeras u Sava Centru
06/09/2025Saznajte više
Komentari (0)