Kakvu taštu Aleksa Avramović ima! Čim dođem u Čačak, ona meni...

Jutro posle potpunog šoka na Evrobasketu kada je naša reprezentacija eliminisana u osmini finala od Finske, svi komentarišu gde je zaškripelo.

A glavno pitanje koje se provlači po društvenim mrežama je - Zašto Aleksa Avramović nije igrao ni sekund u drugom poluvremenu? Kin-Wai YUEN / Sipa Press / Profimedia

Njegovo odsustvo se i te kako primetilo, a on je smogao snage da posle poraza poruči svim navijačima da će nas ova generacija košarkaša ponovo radovati, kao što su nas na to i navikli.

Šarmantni košarkaš, poreklom iz Čačka, rođen je pre 29 godina. Igrao je u Italiji, Španiji, Rusiji, a kao reprezentativac Srbije osvojio je sveopšte simpatije.

Na slavlju u Parizu prethodne godine kada smo osvojili bronzu na Olimpijskim igrama Aleksa Avramović nije se odvajao od svog oca. Bez mnogo reči pokazao je da mu je porodica na prvom mestu.

- Velika smo familija, držimo se zajedno, i na to sam jako ponosan. U svakodnevnom smo kontaktu i nema toga rođeni brat, brat od strica ili ujaka. Mi smo, jednostavno, braća i šta god kome zatreba tu smo jedni za druge - rekao je u emisiji „Balkanskom ulicom”.

Iako se skućio u Beogradu, Aleksa Avramović koristi svaku priliku da ode u Čačak. U gradu u kojem je rođen sreo je i ženu svog života Teodoru, sa kojom je u braku dve godine.

- Upoznali smo se u jednom kafiću iako smo se ranije znali iz viđenja. Odmah sam se zaljubio u nju. Osvojila me je normalnošću i dobrotom. O svojoj ženi imamo samo najlepše moguće reči - priznao je u razgovoru sa Vesnom Dedić.

Jedan od naših najboljih košarkaša ne krije da je veliki gurman, pa kad dođe kući svi se utrkuju da mu pripreme omiljena jela.

Screenshot Instagram/@aleksaavramovic

- Mnogo volim klopu, a neko iz porodice uvek se potrudi da me obraduje dobrim ručkom. U poslednje vreme favorit su mi lovačke šnicle, stric sprema roštilj, strina palačinke...

Za svoju taštu, majku njegove izabranice Teodore, Aleksa Avramović kaže da pravi najbolju jagnjetinu.









