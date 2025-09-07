Holivudska zvezda u tajnosti stigla u Srbiju: Kao mala govorila je srpski, a njeni roditelji ...

Lolita Davidovič, holivudska zvezda srpskog porekla, stigla je u Zlatiborski kraj gde trenutno boravi. U Srbiju je doputovala sa suprugom, proslavljenim scenaristom i rediteljem Ronom Šeltonom. NAFFIT

Njihov dolazak usledio je na poziv reditelja Predraga Gage Antonijevića, idejnog tvorca Prvog internacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT).

Glumica će tokom trajanja festivala zajedno sa publikom pratiti filmska ostvarnja iz programa, a prisustvovaće i svečanoj dodeli nagrada najboljim filmskim i televizijskim autorima.

Lolita Davidovič i njen suprug, neposredno po dolasku na Zlatibor, posetili su manastir Mileševa. Zadivljeni lepotama ovog kraja i gostoprimstvom domaćina, poklonili su se čuvenoj ikoni Belog anđela, iskazujući poštovanje prema njenoj duhovnoj i kulturnoj vrednosti. NAFFIT

U neformalnom druženju sa monahinjama, Lolita Davidović je, u znak zahvalnosti, poslužila prisutne rakijom i uživala u toploj i srdačnoj atmosferi manastira. Posle manastira Mileševa, gosti iz Holivuda obišli su i manastir Banja u Pribojskoj banji. NAFFIT

Lolita Davidovič rođena je 1961. godine u Kanadi, a prezime jasno ukazuje da je srpskog porekla. Njen otac Branko Davidović je Beograđanin, poreklom iz Beške kod Inđije, a majka joj je iz Ljubljane.

U zvaničnoj biografiji navodi se da je kao dete govorila srpski jezik, ali ga je u međuvremenu malo zaboravila. Ipak, aktivna je u srpskoj crkvi Sveti Sava u San Gabrijelu, a ministarstvo za dijasporu Srbije odlikovalo je 2005. godine Ordenom Nemanjića zbog “patriotskih aktivnosti u Holivudu”.

- Od oca sam nasledila veliko poštovanje za našu veru i tradiciju – otkrila je u jednom intervjuu glumica, inače majka dvoje dece. NAFFIT














