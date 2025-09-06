Vasa Micić se slomio pred kamerama: Preminula je... Nisam znao da je toliko loše, bodrila me je

Košakaš Srbije Vasilije Vasa Micić primer je sportiste koji uprkos izuzetno teškim životnim situacijama daje celo svoje srce na terenu. Gostujući na Una televiziji naš sjajni plejmejker pričao je o najtežem trenutku u karijeri i životu, koji se desio tokom Mundobasketa 2019. godine u Kini. prinstscreen Una TV

Pred Vasom Micićem je u tom trenutku bila teška odluka - da ode na Svetsko prvenstvo ili da ostane pored bolesne majke. Po njenoj želji, Vasa Micić je otišao u Kinu da brani boje Srbije.

- Ja sam pre tog leta Saletu (Đorđeviću) rekao: "Treneru, mama mi je loše, dve su opcije. Ili idem do kraja i biću srećan igrajući. Ili kaži mi fer: "Ne vidim te u ekipi". Nisam znao da će da premine tokom toga. Bilo je loše.... - rekao je Micić u podkastu X&O’s chat.

- Nažalost, mama je... Nekad teška srca uđem u dopisivanja iz tog perioda. Nisam imao pojma da je tako bilo loše. Ona je mene hrabrila, govorila: "Samo ti, sine, ostani, igraj... Šta znam, ne znam ni da objasnim. Tako je bilo - ispričao je Micić sa suzama u očima.

Košarkaš Vasilije Micić rođen je pre 31 godinu u Kraljevu. Košarkom je počeo da se bavi nakon preseljenja u Beograd i prošao je kroz mlađe kategorije nekoliko klubova.

Vasilje Micić uvek je isticao značaj porodice, naglašavajući da je podrška najbližih osnov za zadovoljstvo, sreću i preduslov za uspeh.

- Pristup mojih roditelja onim čime sam želeo da se bavim – bez postavljanja uslova, bilo kakvog etiketiranja, uz ljubav i bezrezervnu podršku – najviše mi je pomogao da postanem ono što jesam. Iako su moji roditelji bili ambiciozni, umeli su to da drže pod kontrolom, što je oko mene stvorilo ambijent u kome sam mogao da razvijam razna dopunska interesovanja uz sport, bio sam odličan đak, pohađao i muzičku školu.

Po tom primeru, jedan od mojih najvažnijih životnih ciljeva je da budem dobar roditelj. Želeo bih da posvetim sve potrebno vreme svojoj dec ii zbog trenutnih profesionalnih obaveza još uvek se nisam ostvario kao otac. Roditeljstvo je veoma lična stvar, i ne želim da karakterišem nikog drugog po pitanju toga da li je nešto dobro ili loše uradio u toj ulozi – već da nastojim da u odnosu sa svojom decom budem najbolji mogući roditelj za njih – istakao je Vasa Micić gostujući na panelu “Putem šampiona”, koju je organizovala Fondacija Novak Đoković.









