Ovo je novi pevač Riblje čorbe, Jovan je odrastao sa svima njima

Na nedavno održanom Beer festu u Beogradu, sjajan koncert imala je i Riblja čorba. Prepoznatljiv zvuk, ali sa novim vokalom. Bora Đorđević želeo je da bend nastavi da postoji, pre svega zbog publike, a jedini način da se to učini posle njegove smrti bilo je da pronađu novog pevača.

Novi pevač Riblje čorbe je Jovan Jeftić, koji je u iskrenom intervjuu za Ekskluziv priznao je šta mu je Bora rekao. Antonio Ahel/ATA Images

- Deset godina sam već sa "Ribljom čorbom", samo što stojim sa strane i pevam. Mi samo želimo da, kako je Boki (Bora) to hteo, nastavimo da prenosimo energiju koju je on usadio u nas. Odrastao sam sa svima njima, tako da znam kako bend diše. Boki je hteo da nastavimo - izjavio je Jovan.

Borin dugogodišnji saradnik, prateći vokal Jovan Jeftić, zajedno sa bendom nastupao je prvi put kao solista prošle godine na manifestaciji u Borinom rodnom Čačku, posvećenoj rok legendi i to na dan njegovog rođenja.

Jovan je pevao iz srca i izazvao je jake emocije kod Čačana koji su nastup propratili ovacijama i na spektakularan način odali počast svom pokojnom sugrađaninu i rok zvezdi, ali mnogi su primetili da Jovanov glas nije ni nalik Borinom. Antonio Ahel/ATA Images

Đorđević je bio glavni vokal i tekstopisac rok grupe „Riblja čorba” od njenog osnivanja 1978. godine. Pre toga bio je član brojnih čačanskih i beogradskih pop i rok grupa tokom 1970-ih, kao što su „Zajedno”, „Suncokret” i „Rani mraz” (sa Đorđem Balaševićem).

Kako je nastala grupa Riblja Čorba Dana 15. avgusta 1978. Bora Đorđević osnovao je grupu „Riblja čorba”, koja je postala vrlo popularna tokom sledećih nekoliko meseci. Popularnost grupe se takođe počela manifestovati u Borinom alkoholizmu, što je, zajedno sa provokativnim društveno-orijentisanim pesmama, prouzrokovalo da on postane jedan od najkontroverznijih muzičara u Jugoslaviji. Po izdanju albuma „Koza nostra“, 1990. godine, bio je optužen za „vređanje radničke klase Jugoslavije“, ali su optužbe odbačene. Sa članovima poslednje postave grupe S.O.S, Bora je 15. avgusta 1978. godine napravio novu grupu „Riblja čorba”. Grupu su činili: Borisav Đorđević – Bora (vokal), Miroslav Aleksić – Miša (bas), Radislav Kojić – Rajko (gitara) i Miroslav Milatović – Vicko (bubnjevi).









