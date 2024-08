Prijatelj Bore Đorđevića u suzama, jedva izustio: Naš Bora...

Zdravstveno stanje Bore Đorđevića veoma je narušeno poslednjih pet dana zbog čega se poznati roker nalazi u bolnici u Ljubljani.

Iz dana u dan, situacija je sve teža, a njegov menadžer Bane Obradović javnost svakodnevno obaveštava o novostima koje nas mnogo brinu. Goran Antley / m24 Salomon / Profimedia

Prema poslednjim informacijama, legendarni muzičar je priključen na respirator zbog komplikacija sa opstruktivnom bolešću pluća.

Sada se za domaće medije oglasio i Borin blizak prijatelj, Gale iz grupe Kerber, koji je otkrio da se čuo sa Banetom Obradovićem, menadžerom grupe "Riblja čorba".

- Čuo sam se danas sa njegovim menadžerom. Nije Bora dobro, nikako nije dobro. Ne bih otvarao previše tu priču, ne vidim kako bi mogao da ozdravi.

On je stvarno veliki borac, mi smo dobri drugari. Nisam mogao do njega da dođem, baš je bolestan, u bolnici je, u Sloveniji. Nema onih pozitivnih vibracija da će to izaći na dobro - rekao je Gale.

- Nadam se i molim Bogu, ali nije dobro... Ništa trač ni preuveličavanje. Naš Bora stvarno nije dobro - iskren je bio Gale koji je bio na ivici suza.