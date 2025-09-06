Šaban Šaulić danas bi proslavio 74. rođendan, prizor sa Novog groblja slama i najtvrđa srca

Šaban Šaulić preminuo je pre više od šest godina u saobraćajnoj nesreći dok se vraćao s nastupa u Nemačkoj. Taj dan, 17. februar 2019. godine zauvek će ostati u tužnom sećanju njegovim fanovima ali porodici.

Goca, Ilda, Sanela, Mihajlo i ostala mnogobrojna porodica, legendarnog pevača nikad nije pustila zaboravu, a danas su se oglasili na društvenoj mreži Instagram povodom rođendana legnede narodne muzike. F.S./ATAImages

Šaban Šaulić rođendan, i to 74. po redu proslavio bi danas, a osim emotivnih reči isplivali su i do sada neviđeni trenuci iz života pevača. Na snimku se mogu videti fotografije iz prošlosti.

- Danas bismo slavili tvoj 74. rođendan. Iako nisi sa nama, zauvek si u našim mislima, pričama i srcima. Gde god da si, volimo te - piše u objavi na profilu Šabanofficial.

Porodica i najbliži prijatelji danas u 11 časova posetili su pevačev grob na Novom groblju u Beogradu kako bi mu još jednom odali počast. Prva je naravno stigla Šabanova udovica Goca, a za njom njihovo troje dece sa porodicama.

Najemotivniji momenat bio je kada je mala Ema, Ildina ćerka zapalila sveću deki kojeg je obožavala, a u tome joj je pomogla mama.

F.S./ATAImages

Podsećanja radi, pre tri godine, na dan rođendana Šabana Šaulića, otkriven je njegova bista, u prirodnoj veličini, u Šapcu, a njegova udovica Gordana Šaulić tada je otrkrila kako su ona i pokojni pevač proslavljali sve njegove rođendane.

- Počelo bi sa jutarnjom kafom, tu bi bili prijatelji, kumovi, krenulo bi već u pet popodne, pa do ujutru. Svi njegovi rođendani, imali su čar, znao je da bude dobar domaćin. 45 godina našeg braka, toliko smo i rođendana zajedno proslavili, mislim da je svima uvek bilo lepo, a najlepše je bilo posle tri ujutru kada on zapeva - ispričala je svojevremeno Gordana. F.S./ATAImages









