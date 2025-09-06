ON je zet Zdravka Čolića, Una konačno pokazala dosta starijeg izabranika FOTO

Dugo se spekuliše ko je zet Zdravka Čolića, a sada je Una konačno otkrila fotografijom na društvenim mrežama koji muškarac je uspeo da ukrade njeno srce.
Pevačeva starija mezimica otišla je na odmor s njenim izabranikom koga je po prvi put pokazala javnosti. On je, kako tvrde mediji, poprilično stariji od nje, ali godine nisu bitne ako je ljubav prava.
Oni gotovo sve vreme provode na jahti, a Una je sada objavila nove fotografije s letovanja koje su privukle ogromnu pažnju.
Tigrasti kupaći je bio njen izbor za taj dan, a zavodljive poze oduševile su njene pratioce. Ćerka legendarnog pevača uživala je u suncu i moru, a njen partner je sve vreme bio pored nje.
Balkanska zvezda Zdravko Čolić u braku sa suprugom Aleksandrom dobio je dve ćerke - Unu i Laru. Iako retko govorio o porodici, Zdravko Čolić je jednom prilikom govorio o starijoj ćerki Uni koja je veoma popularna na mrežama.
Pročitajte Tata je očekivao više - Čime se bavi starija ćerka Zdravka Čolića? Privatni vozač, školarina 50.000 evra
- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon.
Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - govorio je Čolić.
