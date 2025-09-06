Nema više spekulacija, Novak Đoković otkrio da li je ovo kraj njegove karijere

Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu US Opena od strane trenutno najvećeg protivnika, Karlosa Alkaraza koji ga je pobedio 3:0 u setovima.

Iako smo se nadali da je moguće da napravi preokret pošto je drugi set počeo sjajno, najbolji teniser svih vremena završio je ovogodišnje takmičenje na poslednjem gren slemu. Photo by Maddie Meyer/Getty Images

I sada se postavlja ono čuveno pitanje - Da li je ovo kraj njegove karijere? Da li ima želju da grabi dalje za trofejima pošto su ga u poslednjih nekoliko pokušaja protivnici sprečili?

Na konferenciji za medije Srbin je govorio o meču, ali i o planovima za nastavak karijere. Nije želeo mnogo da otkriva:

- To je daleko, Australija je baš daleko... U ovom trenutku svoje karijere ne razmišljam toliko daleko. Planiram da igram u Atini, to je sigurno, ali osim toga... Veliki je znak pitanja oko toga gde ću igrati i da li ću igrati, rekao je Novak.

Upitan da li planira da u budućnosti nastupa samo na grend slemovima i da "preskoči" turnire u formatu na dva dobijena seta, Đoković je odgovorio:

- Videćemo, moram da razgovaram o tome sa svojim timom. O tome moram da razmišljam sigurno posle ovakve grend slem sezone. Neću propuštati grend slemove, i dalje želim da igram punu grend slem sezonu sledeće godine, ali videćemo šta će biti.

Slemovi su slemovi, oni su ključni u našem sportu. Ipak, mislim da imam više šansi na turnirima sa dva dobijena seta, poput mastersa, koji sada traju dve nedelje uz duže pauze između mečeva. To bi moglo da mi znači u duelima protiv njih dvojice - rekao je Nole. Photo by Maddie Meyer/Getty Images









