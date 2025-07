Otkriveno kada će se Novak Đoković penzionisati? Odmah posle OVOG turnira

Dugo se spekuliše kada će se najbolji teniser svih vremena penzionisati, dok on planira da za tri godine ponovo juriša na Olimpijsko zlato u Los Anđelesu.

Novak Đoković dokle god se bude osećao sposobnim, izjavio je da će igrati beli sport i uživati u njemu, na nešto rasterećeniji način nego ranijih godina. Photo by Hannah Peters/Getty Images

Bivša australijska teniserka i komentatorka ABC Sports-a, Rene Stabs, smatra da bi Novak Đoković uskoro moga da ode u penziju.

Ona smatra da bi to moglo da se desi već nakon Australina opena 2026. godine:

- Mislim da je on nekako nagovestio da će mu poslednji grend slem biti Australijan open. I razlog za to bi bio to da je tamo najuspešniji, osvojio je deset titula. To nije loš način da se oprosti od tenisa, ako tako odluči.

To mu je svakako bilo mesto gde je imao najbolje šanse za grend slem. Ako i dođe do 25 slema, to će verovatno biti mesto gde će to uraditi - rekla je Stabs, pa nastavila:

- Mislila sam da najviše šansi Novak ima na Vimbldonu, ta prilika je sad iskpuštena. Nekako osećam da on misli da mu je Australijan open bio čudesno mesto u životu, tu je imao mnogo dramatičnih momenata, ali je tamo doživeo i užasan tretman od strane Vlade Australije.

To je zanimljiva dihotomija, ali mislim da baš tu želi da završi karijeru, mislim da će tamo odigrati poslednji grend slem - ističe Stabs.

Podsetimo, Đoković je na tek završenom Vimbldonu poražen u polufinalu od kasnijeg šampiona Janika Sinera, a Italijan je nedavno i na Rolan Garosu omeo Noleta da dođe do 25. grend slem trofeja.