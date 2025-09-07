Lepa glumica bila je zvezda naše prve telenovele, sada je gledamo u “Igri sudbine”

Bojana Ordinačev glumom se bavi pune dve decenije, a mnogi se i danas sećaju njenog pojavljivanja u seriji “Jelena”, našoj prvoj telenoveli. Antonio Ahel/ATAImages

Kada se priključila šestoj sezoni “Igre sudbine”, zamolili smo je da uporedi ta dva projekta.

- I jedna i druga su sapunice. Na ovom žanru serija sam odrasla, volim ga i ne može svako da ga radi. Potrebno je mnogo strpljenja, živaca, tehničkog i zanatskog znanja. Razlika je u mom iskustvu. Tada sam imala 25, a sada 45 godina – rekla je za HELLO!.

Bojana je, u međuvremenu postala i majka sina, ali vešto balansira između privatnog i profesionalnog života.

- Dvadeset godina karijere doživljavam kao igru i ljubav. Najlepše i slobodno vreme provodim porodično sa svojim detetom i partnerom.

Bojana Ordinačev jedno vreme nije bila deo “Igre sudbine”, ali sada se ponovo vratila.

- Vraćam se, da ne kažem vratila sam se. Radujem se, divna ekipa, divni ljudi. Uživala sam prošli put, verujem da ću i sada. Jovana u ovoj sezoni ima jednu novu poslovnu ideju, ne smem da otkrivam previše detalja. Ima novi imidž, odlučila je da bude drugačija. Publika će da oceni, nadam se pozitivno. Meni je zanimljivo, imam tu sreću da je moj posao takav da u poslu mogu da menjam izgled i da se igram, ne moram privatno – otkrila je sada za TV novosti.









