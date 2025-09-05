Tek što je proslavila rođendan, Sloboda Mićalović ponovo prima čestitke

Sloboda Mićalović nedavno je proslavila svoj 44, rođendan, a zanimljivo je da ga obeležava dan pre svog supruga Vojina Ćetkovića, koji je od nje stariji 10 godina.

Dok čekamo da vidimo neke nove uloge koje je ostvarila, lepu glumicu ovih dana gledamo u reprizi serije “Tajna vinove loze”, u kojoj glumi sa Vojinom.

Jednu od zapaženijih uloga ostvarila je u filmu “Jorgovani”, gde joj je partner bio Ivan Bosiljčić, sa kojim je davnih dana osvojila srca gledalaca u seriji “Ranjeni orao”.

Na 11. Srpskom filmskom festivalu u Čikagu, Sloboda Mićalović je osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu, za film “Jorgovani”. Privatna Arhiva

S obzirom da je zbog poslovnih obaveza bila sprečena da otputuje u Ameriku, sada joj je priznanje lično uručila Slavica Petrović, direktorka festivala. Privatna Arhiva

Ljubitelji srpske kinematografije u dijaspori uživali su u ovoj satiričnoj priči o licu i naličju domaće kinematografije u produkciji “Košutnjak filma”, koju je je na velikom platnu sjajno dočarala upravo Sloboda, igrajući Katarinu. Ovacije čikaške publike posle premijere više od reči govorile su o tome da je nagrada otišla u prave ruke.

