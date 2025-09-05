Stižu rode: Ognjen i Mina Amidžić čekaju drugo dete

Jedan od najpoznatijih voditelja i zaštitno lice televizije Pink, Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina očekuju drugo dete.

Voditeljka je u šestom mesecu trudnoće i oseća se odlično.

Par je prošle godine dobio sina, za koga su izabrali ime Perun.

Ponosni otac prvi rođendan čestitao mu je rečima: “Prošlo je tačno godinu dana otkako je u naš život uleteo ovaj superheroj i učinio nas najsrećnijim na svetu. Srećan ti prvi rođendan, Perune. Volim te.”

Kao što je poznato, Ognjen i Mina Naumović upoznali su se preko posla, budući da je ona sarađivala u njegovoj emisiji. Venčali su se bez mnogo medijske pompe, nakon čega je voditeljka uzela prezime svog supruga. Instagram

Ognjen, koji godinama unazad vodi “Amidži šou”, od ove jeseni imaće novi profesionalni angažman. Kao što je poznato, na male ekrane vraćaju se “Pinkove zvezde”. Imena članova žirija odavno su poznata, a voditeljska uloga pripala je upravo Amidžiću.















