Jedan od najpoznatijih voditelja i zaštitno lice televizije Pink, Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina očekuju drugo dete.
Voditeljka je u šestom mesecu trudnoće i oseća se odlično.
Par je prošle godine dobio sina, za koga su izabrali ime Perun.
Ponosni otac prvi rođendan čestitao mu je rečima: “Prošlo je tačno godinu dana otkako je u naš život uleteo ovaj superheroj i učinio nas najsrećnijim na svetu. Srećan ti prvi rođendan, Perune. Volim te.”
Pročitajte “Pinkove zvezde” dobile voditelja, evo kome je pripala ta uloga
Kao što je poznato, Ognjen i Mina Naumović upoznali su se preko posla, budući da je ona sarađivala u njegovoj emisiji. Venčali su se bez mnogo medijske pompe, nakon čega je voditeljka uzela prezime svog supruga.
Ognjen, koji godinama unazad vodi “Amidži šou”, od ove jeseni imaće novi profesionalni angažman. Kao što je poznato, na male ekrane vraćaju se “Pinkove zvezde”. Imena članova žirija odavno su poznata, a voditeljska uloga pripala je upravo Amidžiću.
Pročitajte još
Stižu rode: Ognjen i Mina Amidžić čekaju drugo dete
Ognjen i Mina Amidžić čekaju drugo dete
05/09/2025Saznajte više
Ivica Iliev u javnosti posle dosta vremena, izneo detalje za koje niko nije znao: Tu sam pronašao sebe, mnogo mi je dala
Ivica Iliev prvi put u javnosti posle dosta vremena, otvorio dušu o stvarima iz svog privatnog života koje je malo ko znao
05/09/2025Saznajte više
Damir Handanović postao otac prvi put, porodila se njegova supruga Dubravka Đedović Handanović
05/09/2025Saznajte više
Tejlor Svift i Travis Kelsi: Kako je propala prosidba postala najromantičniji momenat godine
Tejlor Svift i Travis Kelsi detalji prosidbe koja je mogla poći po zlu
05/09/2025Saznajte više
Uspela je da sačuva lepu vest do septembra: Džejli danas svi čestitaju
Džejla Ramović dobila svoju prvu filmsku ulogu
04/09/2025Saznajte više
Ošišao ju je na kratko, a ostalo je istorija: Naša manekenka godinama je bila Armanijevo zaštitno lice
Ivana Stanković oprostila se od Armanija
04/09/2025Saznajte više
Komentari (0)