Ognjen Amidžić ima novi posao!

Naime, voditelj će biti moderator takmičenja Pinkove zvezde. To znači da će on predstavljati produkciju televizije Pink i donositi odluku ako žiri ne može da donese istu, odnosno da prelomi koji kandidat ide dalje ako bude izjednačeno, saznaje Scandal. Antonio Ahel/ATAImages

Još uvek nije poznato ko će da vodi ovo takmičenje, ali po svemu što se za sada zna, Pinkove zvezde će biti najgledaniji i najvreliji projekat ove jeseni.

Kako piše pomenuti medij, početkom septembra oni će u teatru Odeon da urade tri emisije koje će predstavljati audicije za predtakmičenje. A onda se takmičenje sa odabranim kandidatima seli u ogroman studio koji se trenutno uređuje u Šimanovcima.

Kako je Željko Mitrović najavio, to će biti spektakularna scenografija sa najnovijim tehničkim dostignućima koja će obezbediti da ovaj projekat bude nešto, do sada neviđeno, na ovim prostorima. U crvenim stolicama za žiri sedeće Desingerica, Dragan Stojković Bosanac, Zorica Brunclik, Viki Miljković i Jelena Karleuša.

Autor emisije "AmiG show! se tim povodom oglasio za "Blic" i otkrio da je u pregovorima sa produkcijom.

Youtube printscreen

- Još uvek smo u pregovorima, nismo ništa još ozvaničili koja će moja uloga biti. Siguran sam da će sve biti zvanično objavljeno kada budemo postigli dogovor - rekao je Ognjen.

Verujemo da će se proslavljeni novinar odlično snaći i na novom poslovnom zadatku, a čini se da je pred njim veoma naporna sezona s obzirom da će raditi istovremeno na nekoliko projekata.









