Ognjen Amidžić ima novi posao!

Autor: | 20/08/2025

Ognjen Amidžić ima novi posao! 

Naime, voditelj će biti moderator takmičenja Pinkove zvezde. To znači da će on predstavljati produkciju televizije Pink i donositi odluku ako žiri ne može da donese istu, odnosno da prelomi koji kandidat ide dalje ako bude izjednačeno, saznaje Scandal.

Još uvek nije poznato ko će da vodi ovo takmičenje, ali po svemu što se za sada zna, Pinkove zvezde će biti najgledaniji i najvreliji projekat ove jeseni.

Kako piše pomenuti medij, početkom septembra oni će u teatru Odeon da urade tri emisije koje će predstavljati audicije za predtakmičenje. A onda se takmičenje sa odabranim kandidatima seli u ogroman studio koji se trenutno uređuje u Šimanovcima.

Kako je Željko Mitrović najavio, to će biti spektakularna scenografija sa najnovijim tehničkim dostignućima koja će obezbediti da ovaj projekat bude nešto, do sada neviđeno, na ovim prostorima. U crvenim stolicama za žiri sedeće Desingerica, Dragan Stojković Bosanac, Zorica Brunclik, Viki Miljković i Jelena Karleuša.

Autor emisije "AmiG show! se tim povodom oglasio za "Blic" i otkrio da je u pregovorima sa produkcijom.

- Još uvek smo u pregovorima, nismo ništa još ozvaničili koja će moja uloga biti. Siguran sam da će sve biti zvanično objavljeno kada budemo postigli dogovor - rekao je Ognjen.

Verujemo da će se proslavljeni novinar odlično snaći i na novom poslovnom zadatku, a čini se da je pred njim veoma naporna sezona s obzirom da će raditi istovremeno na nekoliko projekata.

