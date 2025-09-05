Veliki povratak Đurička: Može Holivud i u Srbiji

Nikola Đuričko pre nekoliko godina, zajedno sa porodicom, preselio se iz Beograda u Los Anđeles i započeo novo poglavlje svoje karijere.

Jedan od najangažovanijih glumaca svoje generacije, čini se, lako se adaptirao na Ameriku. Njegov talenat i harizma nisu ostali nezapaženi, pa su i uloge počele da pristižu.

U međuvremenu, Nikola je nastavio da dolazi u domovinu, a jedan od povoda bio je i njegova stend ap predstava sa kojom obilazi region.

Sada je stigla vest o njegovom povratku na televiziju, i to ni manje ni više nego u holivudskom stilu. Naime, od 5. septembra na Una TV počinje nova sezona šou programa “Holivudiranje”. Uloga domaćina pripala je Đuričku, čiji jedinstven humor i britke dosetke svaku epizodu pretvaraju u pravo scensko remek-delo.

- Valjda sam ja jedini predstavnik Holivuda kojeg ljudi znaju i vezuju za to, pa dođem kao neki zvanični Holivuđanin – prokomentarisao je Nikola u šali svoj novi angažman. Promo Una TV

Uprkos glasinama da se definitivno vraća u Srbiju, naš glumac kaže da mu savršeno odgovara život na relaciji Beograd – Los Anđeles, gde se “skućio”.

- Ćerka Nađa upisala je studije međunarodnih odnosa i prava, trenutno je na studijskom semestru u Bolonji. Sin Đorđe krenuo je u srednju školu i prošle godine proglašen je za sportistu svoje generacije jer je odličan u pet sportova – otkrio je u jednom intervjuu, pa dodao:

- Supruga Ljiljana i ja radimo svoje. Ali, evo me, svake godine obavezno dolazim nekoliko puta. To mi mnogo znači. Promo Una TV














