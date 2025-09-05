Nikola Đuričko pre nekoliko godina, zajedno sa porodicom, preselio se iz Beograda u Los Anđeles i započeo novo poglavlje svoje karijere.
Jedan od najangažovanijih glumaca svoje generacije, čini se, lako se adaptirao na Ameriku. Njegov talenat i harizma nisu ostali nezapaženi, pa su i uloge počele da pristižu.
Pročitajte Ova slavna glumica je baka Nikole Đurička, nema ko je ne obožava
U međuvremenu, Nikola je nastavio da dolazi u domovinu, a jedan od povoda bio je i njegova stend ap predstava sa kojom obilazi region.
Sada je stigla vest o njegovom povratku na televiziju, i to ni manje ni više nego u holivudskom stilu. Naime, od 5. septembra na Una TV počinje nova sezona šou programa “Holivudiranje”. Uloga domaćina pripala je Đuričku, čiji jedinstven humor i britke dosetke svaku epizodu pretvaraju u pravo scensko remek-delo.
- Valjda sam ja jedini predstavnik Holivuda kojeg ljudi znaju i vezuju za to, pa dođem kao neki zvanični Holivuđanin – prokomentarisao je Nikola u šali svoj novi angažman.
Uprkos glasinama da se definitivno vraća u Srbiju, naš glumac kaže da mu savršeno odgovara život na relaciji Beograd – Los Anđeles, gde se “skućio”.
- Ćerka Nađa upisala je studije međunarodnih odnosa i prava, trenutno je na studijskom semestru u Bolonji. Sin Đorđe krenuo je u srednju školu i prošle godine proglašen je za sportistu svoje generacije jer je odličan u pet sportova – otkrio je u jednom intervjuu, pa dodao:
- Supruga Ljiljana i ja radimo svoje. Ali, evo me, svake godine obavezno dolazim nekoliko puta. To mi mnogo znači.
Pročitajte još
Ivan Zeljković za HELLO! o ćerki i sinu koji odrastaju van Srbije: Oni su “dubaijska deca”
Deca Ivana Zeljkovića odrasla su u Dubaiju
05/09/2025Saznajte više
Veliki povratak Đurička: Može Holivud i u Srbiji
Nikola Đuričko ponovo pred gledaocima u Srbiji
05/09/2025Saznajte više
Tek što je proslavila rođendan, Sloboda Mićalović ponovo prima čestitke
Sloboda Mićalović dobila nagradu za ulogu u filmu “Jorgovani”
05/09/2025Saznajte više
Ovde radi sin Dragane Katić: Sve češće čujem "jeste li vi Bojanova mama?"
Sin Dragane Katić obožava svoj posao
05/09/2025Saznajte više
Stižu rode: Ognjen i Mina Amidžić čekaju drugo dete
Ognjen i Mina Amidžić čekaju drugo dete
05/09/2025Saznajte više
Ivica Iliev u javnosti posle dosta vremena, izneo detalje za koje niko nije znao: Tu sam pronašao sebe, mnogo mi je dala
Ivica Iliev prvi put u javnosti posle dosta vremena, otvorio dušu o stvarima iz svog privatnog života koje je malo ko znao
05/09/2025Saznajte više
Komentari (0)