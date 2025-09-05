Damir Handanović postao otac

Damir Handanović i njegova supruga Dubravka Đedović Handanović postali su roditelji devojčice, čije se ime još uvek drži u tajnosti, saznaje Blic.
Ministarka rudarstva i energetike i poznati kompozitor i direktor CEBEF-a, venčali su se u avgustu 2023. godine.
Upoznali su se sasvim slučajno, i to zahvaljujući tenisu, na sportskoj manifestaciji Serbian open, a upućeni kažu da je to bila ljubav na prvi pogled. Posle samo nekoliko dana poznanstva, Damir joj je rekao da će jednog dana živeti zajedno, čemu se ona tada smejala. No, ispostavilo se da je bio u pravu.
Venčanju su prisustvovali najbliži, porodica i uži krug prijatelja, ali među zvanicama je bilo i zvezda sa naše javne scene.
Dubravka Đedović Handanović iz prvog braka ima sina i ćerku, kao i usvojene dve devojčice, koje je Damir prihvatio kao svoje.
Dubravka Đedović Handanović iz prvog braka ima sina i ćerku, kao i usvojene dve devojčice, koje je Damir prihvatio kao svoje.
Nekoliko dana pred porođaj Dubravka je gostovala u "Novom jutru" i tom prilikom prvi put progovorila o trudnoći. Ona je tokom cele trudnoće obavljala svoje poslovne obaveze.
- Ja sam pokušavala da to ne bude tema do sada, da obavljam svoj posao odgovorno, takva sam osoba, mislim da se od mene to očekuje. Zdravlje mi je omogućilo da sve bude tako do kraja, bilo je naporno i izazovno, ali kad se nešto želi onda se sve može. Mislim i da je moguće, u ovom slučaju, da bude i razvoj porodice i da žena može da nastavi da obavlja svoje profesionalne aktivnosti, ali da doprinese razvoju društva, u smislu povećanja nataliteta, to nam svima treba, i da to treba da budem primer svima. Zahvalna sam što sam imala zdravstvenu mogućnost da to bude tako - rekla je gostujući u jutarnjem na Pinku.
