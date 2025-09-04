Uspela je da sačuva lepu vest do septembra: Džejli danas svi čestitaju

Džejla Ramović jedna je od retkih pevačica uz čije ime neretko ide konstatacija “ne zna se da li lepše peva ili izgleda”. Rođena je pre 23 godine u Goraždu, a pažnju šire javnosti privukla je kao učesnica trinaeste sezone takmičenja “Zvezde Granda”, u kojem je odnela i pobedu.
Pevanje je na neko vreme ostavila po strani kako bi se posvetila školovanju. U Španiji je upisala studije ekonomije, a nedavno je diplomirala.
Pročitajte Bio je uz mene kad mi je najviše trebalo - Džejla otvoreno o vezi sa Bojanom
Iako ne voli da govori o svom privatnom životu, Džejla Ramović nikada nije krila da joj je porodica na prvom mestu. Mnogi kažu da je, baš kao i njene dve sestre, fizičku lepotu nasledila od majke.
Posle duže pauze koju je napravila, Džejla se polako vraća na scenu, ali ne samo muzičku.
Naime, na svom Instagram profilu otkrila je da je dobila svoju prvu filmsku ulogu.
- Septembar je u znaku novih početaka i izazova. Snimanje filma “Pisma snova “ je zvanično počelo, a s njim i moja prva uloga ikada – povalila se Džejla.
Snimanje igranog filma "Pisma snova", scenariste i režisera Harisa Dubice, počelo je u avgustu na području grada Cazina, a sada je nastavljeno u Sarajevu. Jedna od glavnih muških uloga pripala je Tariku Filipoviću.
