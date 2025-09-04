Ošišao ju je na kratko, a ostalo je istorija: Naša manekenka godinama je bila Armanijevo zaštitno lice

Svet se danas oprašta od Đorđa Armanija koji je preminuo u 91. godini. Poslednji pozdrav uputila mu je i naša manekenka Ivana Stanković koja je imala sreću ne samo da ga poznaje, već i da sa njim sarađuje.

“Buon viaggio, maestro,” napisala je Ivana u objavi sačinjenoj od nekoliko zajedničkih fotografija. Instagram/ivanastankovicmodel

Po mnogima jedna od naših najupspešnijih manekenki svih vremena povukla se sa modne piste, ali na svom Instagram profilu često objavljuje fotografije sa modnih revija koje je radila širom planete.

U najelpšem sećanju ostao joj je i Đorđo Armani, čije je bila “otkriće”. Pet godina bila je njegovo zaštitno lice.

Početkom godine Ivana Stanković podsetila se divne saradnje sa Armanijem, za koga je uvek govorila da je gospodin kakav se retko sreće.

- A,onda sam postala zastitno lice za #emporioarmani kampanju koja je isla #worldwide skoro u citavom svetu su ljudi mogli da je vide...Gledala sam ove bilborde,postere u Londonu,Milanu,Njujorku...Armani me je odabrao za svoju mladju liniju (Giorgio Armani je elegantnija i ozbiljnija) -zbog mog autenticnog izgleda i energije kojom je odisala skoro svaka moja fotka.Tako su agenciji rekli ljudi iz njegovog PR tima,objasnjavajuci zasto su bas mene odabrali medju hiljadama drugih modela iz citavog sveta...I,naravno,od tog trenutka,moja karijera je krenula vrtoglavo napred,a meni je od svih vaznih i prestiznih poslova koje sam uradila,bas ova saradnja sa Armanijem najdraza.Jer...Armani je Armani⭐⭐⭐

Ps.Fotku broj tri,nisam nikako mogla da smislim,ali eto,njima se dopala.A prva fotografija je ona koju najvise volim,i mislim da je bas ona obelezila citavu moju karijeru.

Inače, Đorđo Armani bio je glavni "krivac" za Ivaninu frizuru, koju su devojke dugo kopirale.

- Armani i njegov tim nagovorili su me da se ošišam na kratko, iako ja to nisam htela. Uvek mi je bio san da imam dužu kosu, sa njom izgledam i lepše i mlađe – otkrila je jednom prilikom Ivana.









