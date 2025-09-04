Umro Đorđo Armani

Umro je legendarni Đorđo Armani, u 91. godini, izveštava Korijere dela Sera.
Modni mag obeležio je svetsku modu i jedan je od najznačajnijih dizajnera u istoriji.
Italijanski dizajner je mirno preminuo u svom domu okružen porodicom, saopštila je Armani grupa.
U saopštenju objavljenom danas, modna kuća je objavila da su ovaj događaj dočekali "sa beskrajnom tugom" i dodali da su se u ovoj kompaniji osećali kao deo porodice.
"Danas, sa snažnim emocijama, osećamo prazninu koju je ostavio onaj ko je osnovao i negovao ovu porodicu sa vizijom, strašću i posvećenošću, ali upravo u njegovom duhu mi, zaposleni i članovi porodice koji smo uvek radili uz gospodina Armanija, posvećeni smo očuvanju onoga što je on izgradio u znak sećanja na njega, sa poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju", naveli su.
Slavni italijanski dizajner, rođen 11. jula 1934. u Pjačenci, ostavio je za sobom nasleđe koje je oblikovalo ne samo modu, već i samu ideju stila.
