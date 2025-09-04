Aleksa Avramović bio na pregledima, stigli nalazi, lekarski tim jasan

Aleksa Avramović bio je na detaljnim pregledima u Rigi i sada je jasno da li će nastaviti takmičenje na Evropskom prvenstvu u košarci. On je sinoć u toku utakmice, pred sam kraj druge četvrtine, zadobio povredu stopala i nije se sve do samog kraja vraćao na teren. Avramović je prilikom jednog skoka nezgodno doskočio i povredio stopalo.

Srbija je sa pet poena razlike izgubila od Turske, a Aleksa Avramović je rano jutros poslat na snimanja. Stigli su i rezultati. Profimedia

Naime, njegova povreda je lakše prirode i lekarski tim je jednoglasan da će naš sjajni košarkaš nastaviti takmičenje u nastavku Eurobasketa jer povreda nije ozbiljna! Ovo su sjajne vesti!

Ove informacije, za RTS, potvrdio je i prvi čovek KSS, Nebojša Čović.

- Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu. Što se tiče Tristana Vukčevića, on će takođe biti u redu i nadam se da će nas zaobići povrede - istakao je Čović.

Kako olakšanje, zar ne?










