Upoznajte Aleksu, starijeg sina Srne Lango, s pravom nosi epitet jednog od najlepših Beograđana

Srna Lango u jednom periodu života karijeru je potpuno zapostavila kako bi se maksimalno posvetila porodici, tačnije dvojici sinova, Aleksi i Pavlu.
Mlađi naslednik koga je dobila u braku sa Irfanom Mensurom je već dobro poznato ime u svetu glume, a malo ko zna kako izgleda i čime se bavi stariji sin Srne Lango, Aleksa Golubović.
On ne voli medijsko eksponiranje, te je gotovo nemoguće doći do neke njegove fotografije iako mu je zanimanje usko vezano za kamere i umetničku sferu. Naime, Aleksa je uspešan biznismen koji ima privatni biznis sa ocem dugi niz godina.
– Aleksa je prvo studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, da bi naknadno odlučio da ode na produkciju. Na kraju je i sebi i meni priznao da njega studije ne zanimaju i da želi da se zaposli. Mada sam se dugo bunila i molila ga da ne odustaje tako lako ili da bar zamrzne godinu, doneo je neopozivu odluku kojoj sam ja na kraju dala blagoslov. Sada planira da započne privatni biznis sa svojim ocem – pričala je ranije Srna Lango.
Pročitajte Hemija se ne može sakriti - Da li su Stefan Radonjić i Srna Lango novi emotivni par?
Stariji sin Srne Lango godinama je u skladnoj vezi sa devojkom Marijom. Aleksa je Mariju upoznao sa poznatom majkom, sa kojom je Srna u odličnim odnosima, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju sa jedne svadbe.
Avgust je za glumicu poseban mesec, jer 22. njen stariji mezimac proslavlja rođendan. Ona mu je povodom rođendana prošle godine na Instagramu uputila emotivnu čestitku, onako kako samo majka to može:
Pročitajte Katarina je prošlost! Princ od Vranje otvorio srce - Srna je spasila mene i moje najbolje godine
- POTPUNO SAM LUDA za ovim tipom! 22. 08 . Aleksa. Zajedno smo porasli realno, osim što mi je sin i sve BOLJE od mene odavno. Ti zelenooki ... Zastavo moja i državice nenadmašiva!
Njegov ćaća (super tip inače) kaže da sam luda žena koja ubija kad joj se sinovi pomenu i iz najbolje namere. Jesam. Sve mame su lude žene ili nisu mame a ni žene. Da ne menjamo, prvorođeni moj - napisala je glumica uz fotografiju gde grli sina prvenca.
Slične Vesti
Pavla svi znamo, ali stariji sin Srne Lango s pravom nosi epitet jednog od najlepših Beograđana
Sin Srne Lango izrastao je u predivnog čoveka, ovo je Aleksa
16/04/2025Saznajte više
Pavla svi znamo, a stariji sin Srne Lango s pravom nosi epitet jednog od najlepših Beograđana (foto)
Sin Srne Lango izrastao je u predivnog čoveka
23/08/2024Saznajte više
Pročitajte još
Aria Živojinović stigla u porodični dom! Prva fotografija raznežila
Aria Živojinović stigla u porodični dom, prva fotografija
06/09/2025Saznajte više
Upoznajte Aleksu, starijeg sina Srne Lango, s pravom nosi epitet jednog od najlepših Beograđana
Sin Srne Lango nedavno je proslavio rođendan, ovo je Aleksa
06/09/2025Saznajte više
Šta se dešava u porodici Gutović? Lanetova ćerka sve otkrila: Nestale su njegove stvari
Testament Milana Gutović predmet osporavanja
05/09/2025Saznajte više
Ivan Zeljković za HELLO! o ćerki i sinu koji odrastaju van Srbije: Oni su “dubaijska deca”
Deca Ivana Zeljkovića odrasla su u Dubaiju
05/09/2025Saznajte više
Veliki povratak Đurička: Može Holivud i u Srbiji
Nikola Đuričko ponovo pred gledaocima u Srbiji
05/09/2025Saznajte više
Tek što je proslavila rođendan, Sloboda Mićalović ponovo prima čestitke
Sloboda Mićalović dobila nagradu za ulogu u filmu “Jorgovani”
05/09/2025Saznajte više
Komentari (0)