Upoznajte Aleksu, starijeg sina Srne Lango, s pravom nosi epitet jednog od najlepših Beograđana

Srna Lango u jednom periodu života karijeru je potpuno zapostavila kako bi se maksimalno posvetila porodici, tačnije dvojici sinova, Aleksi i Pavlu.

Mlađi naslednik koga je dobila u braku sa Irfanom Mensurom je već dobro poznato ime u svetu glume, a malo ko zna kako izgleda i čime se bavi stariji sin Srne Lango, Aleksa Golubović. ata images/ Marija Mlađen

On ne voli medijsko eksponiranje, te je gotovo nemoguće doći do neke njegove fotografije iako mu je zanimanje usko vezano za kamere i umetničku sferu. Naime, Aleksa je uspešan biznismen koji ima privatni biznis sa ocem dugi niz godina.

– Aleksa je prvo studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, da bi naknadno odlučio da ode na produkciju. Na kraju je i sebi i meni priznao da njega studije ne zanimaju i da želi da se zaposli. Mada sam se dugo bunila i molila ga da ne odustaje tako lako ili da bar zamrzne godinu, doneo je neopozivu odluku kojoj sam ja na kraju dala blagoslov. Sada planira da započne privatni biznis sa svojim ocem – pričala je ranije Srna Lango.

Stariji sin Srne Lango godinama je u skladnoj vezi sa devojkom Marijom. Aleksa je Mariju upoznao sa poznatom majkom, sa kojom je Srna u odličnim odnosima, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju sa jedne svadbe. Antonio Ahel/ATA Images

Avgust je za glumicu poseban mesec, jer 22. njen stariji mezimac proslavlja rođendan. Ona mu je povodom rođendana prošle godine na Instagramu uputila emotivnu čestitku, onako kako samo majka to može:

- POTPUNO SAM LUDA za ovim tipom! 22. 08 . Aleksa. Zajedno smo porasli realno, osim što mi je sin i sve BOLJE od mene odavno. Ti zelenooki ... Zastavo moja i državice nenadmašiva!

Njegov ćaća (super tip inače) kaže da sam luda žena koja ubija kad joj se sinovi pomenu i iz najbolje namere. Jesam. Sve mame su lude žene ili nisu mame a ni žene. Da ne menjamo, prvorođeni moj - napisala je glumica uz fotografiju gde grli sina prvenca.









