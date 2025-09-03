Oglasio se Halid Bešlić sa onkološke klinike, poslao jaku poruku

Halid Bešlić pre 10 dana je hitno primljen u Urgentni centar usled narušenog zdravstvenog stanja i neposredno posle otkazivanja koncerta.

Legendarni pevač nekoliko dana je ležao na odeljenju nefrologije da bi bio prebačen na drugu kliniku, a maločas se oglasio Halid Bešlić prvi put posle hospitalizacije. Antonio Ahel/ATAImages

Nakon što je primljen u bolnicu, muzičar se prvi put oglasio na svom instagram nalogu. Naime, Sarajevska video produkcija objavila je snimak prestonice Bosne i Hercegovine, uz Halidovu pesmu "Godino vrela".

Podsećanja radi, pre nekoliko dana pojavile su se oprečne informacije - da je legendarni izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na lečenju. Zapravo, Bešlić je samo promenio kliniku na kojoj se leči. Njegov menadžer Nedim Srnja kazao je da se folk pevač oseća mnogo bolje.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se oseća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - rekao je Nedim.

Regionalna folk zvezda već duže vreme ima poteškoće sa zdravljem.

On je 2009. godine doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.










