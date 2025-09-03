Halid Bešlić pre 10 dana je hitno primljen u Urgentni centar usled narušenog zdravstvenog stanja i neposredno posle otkazivanja koncerta.
Legendarni pevač nekoliko dana je ležao na odeljenju nefrologije da bi bio prebačen na drugu kliniku, a maločas se oglasio Halid Bešlić prvi put posle hospitalizacije.
Nakon što je primljen u bolnicu, muzičar se prvi put oglasio na svom instagram nalogu. Naime, Sarajevska video produkcija objavila je snimak prestonice Bosne i Hercegovine, uz Halidovu pesmu "Godino vrela".
Podsećanja radi, pre nekoliko dana pojavile su se oprečne informacije - da je legendarni izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na lečenju. Zapravo, Bešlić je samo promenio kliniku na kojoj se leči. Njegov menadžer Nedim Srnja kazao je da se folk pevač oseća mnogo bolje.
- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se oseća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - rekao je Nedim.
Pročitajte Zbog ove voditeljke su se potukli Miroslav Ilić i Halid Bešlić
Regionalna folk zvezda već duže vreme ima poteškoće sa zdravljem.
On je 2009. godine doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.
Pročitajte još
Oglasio se Halid Bešlić sa onkološke klinike, poslao jaku poruku
Oglasio se Halid Bešlić iz bolnice
03/09/2025Saznajte više
Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić kupili stan! Lokacija o kojoj mnogi maštaju, daleko od Beograda
Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić kupili stan na primorju
03/09/2025Saznajte više
Ni poraz na terenu, ni povreda: Ovo je najveći strah Alekse Avramovića
Najveći strah Alekse Avramovića
02/09/2025Saznajte više
Stigao dečak nesvakidašnjeg imena: Zlatni vaterpolista godinu dana posle ćerke dobio i sina
Zlatni vaterpolista Nemanja Vico dobio sina
02/09/2025Saznajte više
Ostaju lepe uspomene: Preminuo osnivač “Sedmorice mladih”, bolest je bila jača
Preminuo osnivač “Sedmorice mladih”
02/09/2025Saznajte više
Gvinet Paltrou objavila porodične fotografije sa odmora: Uspelo je, postali smo prava porodica
Gvinet Paltrou podelila retke fotografije sa decom
02/09/2025Saznajte više
Komentari (0)