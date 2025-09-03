Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić kupili stan! Lokacija o kojoj mnogi maštaju, daleko od Beograda

Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić kupili stan

Ko prati Danijelu Dimitrovsku na Instagramu primetio je da nekadašnja manekenka sa prvim lepim danima ovog proleća je gotovo svake nedelje letela u Tivat.

Ubrzo je ona otkrila da njen verenik Jevrem Kosnić radi na crnogorskom primorju iako nije želela da detaljiše o čemu je tačno reč. A ovih dana se i to saznalo, kao i da njegov posao nije jedini razlog zbog kog je voditeljka celo proleće i leto provela na Jadranu.

Instagram printscreen

Naime, bivša supruga Ognjena Amidžića maksimalno je iskoristila letnje dane te je tri meseca boravila u Crnoj Gori, a na kratko su skoknuli i do Grčke, tačnije Krfa gde su se u potpunosti relaksirali.

Juče je vlasnica modne agencije otkrila da razlog njenog boravka u Crnoj Gori osim odmora i uživanja je i uređenje luksuzne nekretnine koju je kupila zajedno sa partnerom.

- Trenutno se bavimo opremanjem stana. Naravno, znate i sami, nikad ništa ne bude baš po planu, ali to su slatke muke. Volim uređenje enterijera, to me opušta i da imam više vremena, sigurno bi mi to bio hobi, rekla je.

Odmah potom se i saznalo da verenik Danijele Dimitrovske, Jevrem već neko vreme gradi pametne stambene zgrade, nedaleko od Tivta.

- Jevrem je rođen u Švajcarskoj i u prošlosti se bavio fudbalom. Po završetku karijere okrenuo se privatnom biznisu i krenuo očevim stopama, koji se decenijama bavi izgradnjom i prodajom stambenih objekata širom regiona. Instagram

Nova zgrada u Luštici nije velika, ima svega sedam stanova, ali izgleda vrhunski. Rađena je moderno i kvalitetno od temelja. Iako Jevrem u početku nije planirao da sebi ostavi stan zbog Danijele je promenio mišljenje. Njihov apartman je jedan od najlepših i vredi oko 500.000 evra - otkrio je izvor i dodao da stan gleda direktno na more.

- Cene su paprene, nijedan stan nije ispod 300.000 evra, ali zaista vredi. Svaki ima direktan pogled na more, klimu, privatno parking-mesto, a svim instalacijama u stanu upravlja se pomoću pametnih kartica. Zato i ne čudi što dostiže toliku cenu.









