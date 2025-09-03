Marina Tucaković bila je ludo zaljubljena u ovog pevača, napisala mu je najveći hit

Velika ljubav Marine Tucaković bio je popularni pevač

Iako su je uglavnom doživljavali kao tekstopisca hitova narodne muzike, Marina Tucaković napisala je mnoštvo pesama pop i rok žanra, kao i muziku za film. Antonio Ahel/ATA Images

Manje je poznato da su brojni tekstovi nastali kao rezultat proživljenog ličnog iskustva; ljubavi, nepravde, ushićenja, gubitaka...

Marina je krajem sedamdesetih godina bila u emotivnoj vezi sa jednim od najpopularnijih pevača sa ex-YU prostora.

Njihov odnos je počeo kao saradnja, a zatim prerastao i u emotivnu vezu koja je potrajala četiri godine. Nakon rastanka sa Oliverom Mandićem, napisala mu je najveće hitove. Antonio Ahel/ATAImages

Ona je, kako je rekao Mandić jednom prilikom, patila zbog kraha njihove ljubavi, što je uticalo na njeno emotivno stanje i dalo joj inspiraciju za tekstove. Pesme „Ljuljaj me nežno“, „Osloni se na mene“, „Smejem se, a plakao bih“, „Pomagajte, drugovi“, „Nije za nju“ i „Pitaju me, pitaju“ ostaće večna uspomena kojom je opisana velika ljubav Marine Tucaković prema Mandiću.

- Tokom našeg zabavljanja napisala mi je pesmu "Ljuljaj me nežno"'. Nakon što sam je objavio, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i lepših devojaka, a tada je u mom životu počelo ludilo, dok je ona verovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle raskida. Zahvalan sam joj za divne tekstove koje je napisala za moje albume - ispričao je Mandić.

Podsetimo, Marina Tucaković, autor pesama koje su obeležile domaću scenu, pre četiri godine izgubila je bitku sa teškom bolešću. Marina je svoje poslednje dane provela u KBC "Dragiša Mišović", boreći se sa rakom godinama, a 2021. bila je na respiratoru zbog korona-virusa. Preminula je 19. septembra iste godine u bolnici. F.S. ATA Images

Još jedan izvanredan hit, koji je Marina više puta isticala kao najbolji tekst koji je ikada napisala, jeste „Ti samo budi dovoljno daleko“, u izvođenju „Generacije 5“.

Podstimo, Marina Tucaković napisala je neke od najvećih domaćih hitova i sarađivala sa najvećim zvezdama, a njen život obeležila je velika porodična tragedija. Naime, sin Marine i Aleksandra Fute Radulovića, Miloš Radulović, iznenada je preminuo 2008. godine, a ona je otvoreno govorila o svom najvećem bolu.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla ono što nisam mogla da verujem. Tada je Miloš imao 24 godine. Bilo je to 1. decembra. Uvek sam imala strah da će mu se nešto dogoditi. Kada vam dete ide na ekskurziju, stalno se brinete kako će proći. Uvek strahujete za voljene osobe - prisetila se ona.

- Interesantno, te noći je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam mogla ni da posumnjam u nešto loše. Iako sam ranije imala strahove, tog trenutka se nisam nadala tome. Tog dana trebalo je da idem u žiri jedne emisije. Bio je to trenutak ludila i trezvenosti - ispričala je jednom prilikom Marina za domaće medije.

Marina Tucaković napisala je nebrojeno tekstova koji su obeležili karijere mnogih pevača, a od nekolicine napravila je i prave muzičke zvezde. Njen doprinos ostaće neizbrisiv trag u muzičkom svetu, ali i kod svih koji umeju da prepoznaju dušu jednog pesnika.









