Stigao dečak nesvakidašnjeg imena: Zlatni vaterpolista godinu dana posle ćerke dobio i sina

Zlatni vaterpolista Nemanja Vico dobio sina
Zlatni vaterpolista Nemanja Vico i njegova supruga Jelena, popularna influenserka, dobili su sina. Lepe vesti su, kao i više puta ranije, podelili sa svojim pratiocima na Instagramu.
Nemanja i Jelena venčali su se prošle godine, nekoliko dana nakon njegovog povratka iz Pariza, gde je sa reprezentacijom Srbije osvojio zlatnu medalju.
Nedugo zatim par je dobio ćerku Milu.
- Dobro došla, Mila, ljubavi mog života, vole te mama i tata – poručio je tom prilikom ponosni otac.
Supružnici su danas po drugi put postali roditelji, a Jelena i Nemanja Vico za sina su izabrali originalno ime – Orjen.
Nemanja je jedan od naših najtrofejnijih vaterpolista. Sa reprezentacijom srbije osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu 2018, kao i Svetsku ligu godinu dana kasnije. Takođe, zlatnom medaljom okitio se i prošlog leta, na Olimpijskim igrama u Parizu.
