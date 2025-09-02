Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Umesto masnih krofni i pogačica... Elena Georgiev krenula u drugi razred, o užini koju joj je tata spremio i dalje se priča FOTO

Umesto masnih krofni i pogačica... Elena Georgiev krenula u drugi razred, o užini koju joj je tata spremio i dalje se priča FOTO

Autor: | 02/09/2025

0

Poznati roditelji ispratili su juče svoje đake prvake u školu i ceo Instagram bio je preplavljen fotografijama mališana i ponekom suzom radosnicom. Školarci su više nego srećni u uzbuđeni, a njihovi roditelji u strahu da sve bude kako treba. Rančevi su na leđima, ali i koji slatkiš, sokić ili čips.

Preslatki sin Nine Janković jedan je od ovogodišnjih đaka prva, a ponosna mama objavila je fotografiju iz školske klupe. 

Instagram

 

Međutim, iako je ove godine već u drugom razredu, mlađa ćerka Vlada Georgieva kao đak prvak 2024. oduševila je sve. Naime, dok je Elena sedela u đačkoj klupi, pevač je pun ponosa podelio prelep prizor iz škole. 

- Moja Elena je od danas đak prvak - napisao je Barba prošle godine uz fotografiju preslatke devojčice koja sedi u klupi i neodoljivo podseća na oca, a gotovo nikom nije promakla i užina preslatke devojčice.

Instagram

 

Naime, ona je sedeći u klupi držala jabuku u ruci, a na društvenoj mreži X, gde je i objavljena fotografija nizali su se brojni komentari, među kojima je bilo najviše pohvala na račun Elenine užine koju je otac spremio.

x.com/VladoGeorgiev

 

- Sve čestitke za preslatko biće koje jede jabuku, umesto masnog testa za užinu! Bravo, tata! - bio je jedan od komentara.

- Nemoj detetu te Apple stvari odmah u prvom razredu - našalio se jedan korisnik, dok su drugi poželeli sreću devojčici za polazak u prvi razred.

Pročitaje Udala se ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović, Nika je kao anđeo

Popularni Barba godinama je u srećnoj vezi sa Milicom Samardžijom. Iako nikada nisu otišli kod matičara, to im nije bila prepreka da stvore skladnu porodicu i uživaju u ljubavi.

Prvu ćerku Sofiju dobili su 2016. godine, dok je mlađa Elena stigla na svet godinu i po kasnije.

‒ Ta dečja iskrenost i nevinost zaista su najveći dar i blagoslov u kome kao roditelj uživam. Formiranje karaktera i ličnosti na dnevnom nivou je nešto fascinantno.

Zorana Mandic/ATAImages

 

Gledate u sutrašnje ljude, to ne vidite dok nisu vaša deca. Neke stvari nisam primećivao dok nisam postao otac ‒ priznao je Vlado u jednom intervjuu.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Redakcija Antonio Ahel/ATA Images

Slične Vesti

Tagovi: Vlado Georgiev Pevač Vlado Georgiev ćerka vlada georgieva elena georgiev 1. septembar prvi dan škole

Pročitajte još

Najnovije vesti