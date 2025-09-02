Umesto masnih krofni i pogačica... Elena Georgiev krenula u drugi razred, o užini koju joj je tata spremio i dalje se priča FOTO

Poznati roditelji ispratili su juče svoje đake prvake u školu i ceo Instagram bio je preplavljen fotografijama mališana i ponekom suzom radosnicom. Školarci su više nego srećni u uzbuđeni, a njihovi roditelji u strahu da sve bude kako treba. Rančevi su na leđima, ali i koji slatkiš, sokić ili čips.
Preslatki sin Nine Janković jedan je od ovogodišnjih đaka prva, a ponosna mama objavila je fotografiju iz školske klupe.
Međutim, iako je ove godine već u drugom razredu, mlađa ćerka Vlada Georgieva kao đak prvak 2024. oduševila je sve. Naime, dok je Elena sedela u đačkoj klupi, pevač je pun ponosa podelio prelep prizor iz škole.
- Moja Elena je od danas đak prvak - napisao je Barba prošle godine uz fotografiju preslatke devojčice koja sedi u klupi i neodoljivo podseća na oca, a gotovo nikom nije promakla i užina preslatke devojčice.
Naime, ona je sedeći u klupi držala jabuku u ruci, a na društvenoj mreži X, gde je i objavljena fotografija nizali su se brojni komentari, među kojima je bilo najviše pohvala na račun Elenine užine koju je otac spremio.
- Sve čestitke za preslatko biće koje jede jabuku, umesto masnog testa za užinu! Bravo, tata! - bio je jedan od komentara.
- Nemoj detetu te Apple stvari odmah u prvom razredu - našalio se jedan korisnik, dok su drugi poželeli sreću devojčici za polazak u prvi razred.
Pročitaje Udala se ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović, Nika je kao anđeo
Popularni Barba godinama je u srećnoj vezi sa Milicom Samardžijom. Iako nikada nisu otišli kod matičara, to im nije bila prepreka da stvore skladnu porodicu i uživaju u ljubavi.
Prvu ćerku Sofiju dobili su 2016. godine, dok je mlađa Elena stigla na svet godinu i po kasnije.
‒ Ta dečja iskrenost i nevinost zaista su najveći dar i blagoslov u kome kao roditelj uživam. Formiranje karaktera i ličnosti na dnevnom nivou je nešto fascinantno.
Gledate u sutrašnje ljude, to ne vidite dok nisu vaša deca. Neke stvari nisam primećivao dok nisam postao otac ‒ priznao je Vlado u jednom intervjuu.
