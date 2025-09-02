Ignjat Jokić se pojavio na terenu u Rigi, tata i saigrači odmah pali u drugi plan FOTO

Već pune četiri godine tatina najveća podrška na utakmicama je Ognjena Jokić, bilo da je reč o klupskim ili reprezentativnim mečevima.

A ovo Evropsko prvenstvo u košarci, najbolji košarkaš svih vremena pamtiće osim po nestvarnim rezultatima koje pravi i po tome što je njegov mlađi naslednik Ignjat Jokić sedeo u prvom redu do terena kod mame u naručju. RTS screenshot

Nikola Jokić i njegova supruga Natalija su dobili sina Ignjata u novembru 2024. godine, a mališan trenutno boravi sa majkom i sestrom u Rigi gde bodre Srbiju i tatu odnosno muža na svakoj utakmici.

Snimci na kojima je nasmejana Natalija sa decom kruže društvenim mrežama, a po onome što može da se vidi na snimku nastalom tokom jedne utakmice u Rigi Ignjat je, baš kao i Ognjena nasledio svetlo plavu kosu od majke.

Tokom zagrevanja na jednoj utakmici najbolji košarkaš na svetu je snimljen u trenutku kada je pogledom tražio svoju porodicu na tribinama, a zatim je kamera okrenuta i na tribina. Tamo su viđeni Natalija, Ognjena i Ignjat kod majke u krilu.

Zanimljivo je da je par odlučio da još uvek ne objavljuje javno fotografije sina. Na Natalijinom nalogu na društvenoj mreži Instagram nema objave sa Ignjatom još uvek, za razliku od fotografija i snimaka Ognjene koje je Jokićeva supruga ponosno podelila. Ipak, i mali Ignjat je sada viđen u javnosti.

Facebook printscreen

Biće još prilika da bude prisutan na utakmicama Srbije u Rigi.

Orlovi će protiv Turske igrati poslednju utakmicu u grupnoj fazi, a biće to ujedno i borba za prvo mesto i, barem na papiru, lakši posao u narednoj fazi takmičenja.









