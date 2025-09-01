Na koga li je Dejan mislio? “ Svi koji su mi se zamerili nemaju više karijere ili im se nešto loše desilo”

Karijera Dejana Milićevića traje 35 godina

Dejan Milićević, rođen 1970. godine, srpski je modni fotograf i reditelj muzičkih spotova. Pozna je kao reditelj brojnih muzičkih spotova za muzičare iz bivše Jugoslavije. Ove reči mogu se pročitati na zvaničnoj Vikipedija stranici. Antonio Ahel/ATAImages

Oni koji ga poznaju rekli bi da je Dejan jedan od omiljenih saradnika brojnih ličnosti iz javnog života, a njegova slava ne jenjava duže od tri decenije.

- Konkurencija su mi i dobri i loši, a njih je hvala Bogu iz dana u dan sve više. Svi sada snimaju i trude se da budu bar delić kao ja. To je lepo i dođe kao nagrada za sav trud i rad koji sam uložio u ovih 35 godina karijere – rekao je u jednom intervjuu za HELLO!.

Dejan Milićević sada je o svom radu govorio za Hype tv. Odgovarajući na pitanje – pamti li neke neprijatnosti iz profesionalne sfere života, odgovorio je:

- U ovom našem poslu dobro i loše se smenjujue. Ali, sve to univerzum fantastično reši. Za 35 godina na prste jedne ruke mogu da se izbroje slučajevi neke loše komunikacije, da se nismo razumeli. Svi ti ljudi koji su mi se u životu zamerili su sada “ćao” - ili nemaju karijere ili im se nešto loše desilo.

Te reči obrazložio je na sledeći način:

- To, naravno, ne radim ja. To radi neka viša sila. Postoji jedan fantastičan članak koji često citiram. Imate ljude kojima ne smete da se zamerite, zato što ti ljudi ka vama idu sa iskrenom dušom. Jednostavno, miljenici su bogova. Znate, njih ne možete da “udarite” na bilo koji način, zato što će vam se vratiti mnogo loše. Antonio Ahel/ATAImages









