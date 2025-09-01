Ovo je razlog: Nemanja Vidić jednu boju nema u garderoberu, nikad je ne nosi

Nemanja Vidić, proslavljeni fudbalski reprezentativac, u sportsku penziju otišao je pre skoro deset godina, alii dalje na svakom koraku privlači medijsku pažnju.
Rođen je i odrastao u Užicu, a u tokom izuzetno uspešne karijere nosio je dres Crvene zvezde, ali i nekih od najpoznatijih evropskih klubova. Poslednji meč odigrao je kao igrač Intera.
Nemanja Vidić duže od dve decenije u braku je sa lepom Anom. Upoznali su se u vreme kada je on bio prvotimac Mančester junajteda, a ona apsolvent Ekonomskog fakulteta. Posle godinu dana zabavljanja venčali su se na Zlatiboru, a zajednički život započeli su u Engleskoj.
Imaju tri sina – Luku, Petra i Stefana koji su od tate nasledili ljubav prema fudbalu.
Jedan od naših najuspešnijih fudbalera svih vremena, po rečima onih koji ga poznaju, privatno je izuzetno skroman. Takav utisak ostavio je i tokom gostovanja u podkastu “Velike priče”, gde je otkrio neke manje poznate detalje iz svog života.
- Moje detinjstvo vezano je za Užice, sport, školu i školsko dvorište – rekao je, između ostalog.
Prisetio se, zatim, da je kroz karijeru uglavnom nosio crveno-beli dres. I u Crvenoj zvezdi, i u Mančester junajtedu, i u Spartaku iz Moskve.
- Samo je Interov dres bio plavo-crni. Moguće da mi zbog toga nije išlo tako dobro – prokomentarisao je uz smeh, pa dodao:
- Crna boja, generalno, ne stoji dobro. I u privatnom životu izuzetno retko nosim crno – kazao je Nemanja Vidić.
