Zvezda serije "Pevačica" pre godinu dana postala majka, za HELLO! predstavila ćerku divnog imena

Jelena Mur, zvezda serije "Pevačica" pre nekoliko godina preselila se u Ameriku. U Los Anđelesu je započela novo poglavlje svoje karijere, ali i srela čoveka svog života Stivena Mura.

"Srpski zet", kako su ovdašnji mediji prozvali simpatičnog Amerikanca, igrao je zapaženu ulogu u filmu Radoša Bajića "Heroji Halijarda".

Glumačko-bračni par pre dve godine pričao je za HELLO! o tome kako je izgledalo njihovo upoznavanje na master studijama glume, zajedničkom životu i planovima za budućnost.

U međuvremnu su postali roditelji devojčice, po imenu Mia Renee Moore.

Njeno ime kada se na engleskom izgovara zvuči kao sintagma moja ljubav, mi amore. Ona je gospodarica naših života i srca, ali je i naš najbolji prijatelj i saputnik. Svuda je vodimo sa sobom i sve radimo sa njom. Ćerka je već sa dva meseca bila sa mnom na produkcijskom sastanku, a sa četiri na prekookeanskom letu. Liči i na mene i na supruga, ali mislim da je nasledila moj karakter i oblik očiju – otkrila je sada Jelene Mur. Privatna Arhiva

U iskrenoj ispovesti priznala je da ju je nova životna uloga promenila.

- Majčinstvo je nešto najlepše što mi se desilo. Donelo mi je potpuno novu perspektivu kada je reč o svakodnevnom životu, ali i o poslu. Moja ćerka je moj najveći blagoslov. Trudim se da svom detetu budem primer, te će joj odustajanje od snova biti nepoznat pojam. Privatna Arhiva

Intervju sa glumicom Jelenom Mur potražite u novom broju magazina HELLO!. HELLO!









