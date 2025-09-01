Još jedan udarac za Srbiju: Nebojša Ilić napustio Eurobasket

Preminula majka Nebojše Ilića
Posle kapitena Bogdana Bogdanovića, koji se povredio, Eurobasket morao je da napusti i menadžer reprezentacije Nebojša Ilić.
On se iz vratio iz Rige za Beograd zbog smrti majke Natalije, koja je preminula u 86. godini.
- Košarkaški savez Srbije sa velikom žalošću primio je vest da je majka tim menadžera naše seniorske reprezentacije Nebojše Ilića, umrla u 86. godini. Svi reprezentativci, stručni štab, predsednik KSS i svi zaposleni u savezu, upućuju izraze najdubljeg saučešća Nebojši i porodici Ilić – naveli su iz KSS.
Pročitajte Filip Petrušev visok je 211 cm, a da mu vidite tek devojku FOTO
Tim povodom oglasile se i Crvena zvezda. U njihovom saopštenju se, između ostalog, navodi:
- KK Crvena zvezda sa velikom tugom i žalošću primio je vest da je majka našeg legendarnog igrača i tim menadžera Nebojše Ilića, Natalija, preminula u Beogradu, u 86. godini života. Nebojša Ilić, koga je najteža vest zatekla u Rigi, gde se nalazio sa našom seniorskom reprezentacijom Srbije, vratio se odmah za Beograd.
Vreme i mesto sahrane Natalije Ilić biće objavljeni naknadno, o čemu će KK Crvena zvezda pravovremeno obavestiti javnost.
Košarkašku reprezentaciju Srbije večeras očekuje meč protiv Češke, a navijači iz svih krajeva šalju im najveću podršku.
