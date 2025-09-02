Berguzar Korel proslavila rođendan! Izgleda kao devojčica, a ovoliko svećica je oduvala sa torte

Berguzar Korel 27. avgusta proslavlja rođendan!
Ove godine turska glumica poželela je dva dana kasnije da upriliči proslavu za bliske prijatelje u intimnoj atmosferi, a pri organizaciji najviše joj je pomogao suprug Halit Ergenč.
Popularna Šeherezada obeležila je svoj 43. rođendan kao i prethodnih godina, slavlje je upriličeno u njenom omiljenom restoranu. Na svom Instagram profilu podelila je detalje dekoracije koju je izabrala za tu priliku, sve u tonovima žute, sa motivima limuna, što neizbežno podseća na leto i Italiju.
Publika u Srbiji najviše je pamti po ulozi Šeherezade u popularnoj seriji "1001 noć". Za slavlje je odabrala laganu letnju haljinu sa cvetnim printom u pastelnim nijansama, u kojoj je izgledala izuzetno šarmantno.
Kada je došao trenutak da se ugase svećice na torti, Berguzar je zaželela želju, a prvi koji joj je čestitao bio je suprug. Halit Ergenč joj je prišao i poljubio je pred svim zvanicama, izazvavši oduševljenje i dodavši dozu romantike celokupnoj večeri.
Pročitajte Tatina mezimica, a mamina kopija - Ćerka Šeherezade i Sulejmana prvi put u javnosti FOTO
Nakon tog dirljivog trenutka, slavlje je preraslo u veselu žurku. Berguzar i Halit plesali su do kasno u noć u društvu prijatelja, uz osmehe i dobru atmosferu koja nije jenjavala.
Vrhunac večeri bio je kada je Korel uzela mikrofon i otpevala nekoliko pesama posvećenih svom suprugu, gledajući ga pravo u oči. Publika je bila ganuta iskrenom emocijom, a Halit nije krio ponos dok ju je posmatrao.
