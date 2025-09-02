Berguzar Korel proslavila rođendan! Izgleda kao devojčica, a ovoliko svećica je oduvala sa torte

Berguzar Korel 27. avgusta proslavlja rođendan!

Ove godine turska glumica poželela je dva dana kasnije da upriliči proslavu za bliske prijatelje u intimnoj atmosferi, a pri organizaciji najviše joj je pomogao suprug Halit Ergenč. Instagram

Popularna Šeherezada obeležila je svoj 43. rođendan kao i prethodnih godina, slavlje je upriličeno u njenom omiljenom restoranu. Na svom Instagram profilu podelila je detalje dekoracije koju je izabrala za tu priliku, sve u tonovima žute, sa motivima limuna, što neizbežno podseća na leto i Italiju.

Publika u Srbiji najviše je pamti po ulozi Šeherezade u popularnoj seriji "1001 noć". Za slavlje je odabrala laganu letnju haljinu sa cvetnim printom u pastelnim nijansama, u kojoj je izgledala izuzetno šarmantno.

Kada je došao trenutak da se ugase svećice na torti, Berguzar je zaželela želju, a prvi koji joj je čestitao bio je suprug. Halit Ergenč joj je prišao i poljubio je pred svim zvanicama, izazvavši oduševljenje i dodavši dozu romantike celokupnoj večeri.

Nakon tog dirljivog trenutka, slavlje je preraslo u veselu žurku. Berguzar i Halit plesali su do kasno u noć u društvu prijatelja, uz osmehe i dobru atmosferu koja nije jenjavala.

Vrhunac večeri bio je kada je Korel uzela mikrofon i otpevala nekoliko pesama posvećenih svom suprugu, gledajući ga pravo u oči. Publika je bila ganuta iskrenom emocijom, a Halit nije krio ponos dok ju je posmatrao.









