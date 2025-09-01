Sin Nine Janković prvak! Vukašin seo u školsku klupu, mama ne krije koliko je ponosna

Ponedeljak, 1. septembar, gužva na ulicama, svi užurbano koračaju ka školama i vrtićima, a od danas se na neki način ponovo u školske klupe vraćaju i brojne poznate ličnosti. Samo u nešto drugačijoj ulozi.
Sin Nine Janković, Vukašin Dičić, juče je imao svečani prijem prvaka u svojoj osnovnoj školi, a već jutros je seo u školsku klupu pomno slušajući učiteljicu.
Ponosna mama nije krila sreću i ushićenje zbog novog životnog poglavlja koje započinje njen prvenac, pa je podelila niz fotografija iz učionice dok je Vukašin uživao sa drugarima.
Društvo iz vrtića ponovo se sastalo u osnovnoj školi koja se nalazi u neposrednoj blizini porodičnog doma mlade glumice gde se pre nekoliko godina skućila sa suprugom Matejom i decom.
Koliko je samo Vukašin porastao možemo videti na slikama, a njegova najveća podrška u prvim školskim danima pored mame i tate biće i sestra Ivanka koja je likom ista mama. Dok je stariji brat tatina kopija.
Pročitajte Jedanaest godina braka - Nina Janković blista, a ljubav s Matejom sve jača
Porodica Janković - Dičić ovo leto provela je najvećim delom na primorju, pa su mališani skupili snagu za povratak u vrtić odnosno polazak u prvi razred.
Do pre nekoliko dana Nina sa suprugom je uživala na hrvatskom primorju a društvo su im pravili njen kolega Miša Dragičević kao i njegova najstarija sestra Marija sa porodicama.
Podsećanja radi, suprug proslavljene glumice je brat od ujaka Tamare i Miodraga Dragičevića te oni gaje veoma bliske familijarne odnose.
Odlazak na letovanje govori u prilog tome, a njihovi mališani obožavaju braću i sestre međusobno pa se uvek svi mnogo lepo igraju dok roditelji uživaju.
Slične Vesti
Ljubav se zove Vukašin: Sin Nine Janković veliki dečak, ovako se slavi 4. rođendan (foto)
Sin Nine Janković proslavio 4. rođendan
13/04/2022Saznajte više
Pročitajte još
Još jedan udarac za Srbiju: Nebojša Ilić napustio Eurobasket
Preminula majka Nebojše Ilića
01/09/2025Saznajte više
Sin Nine Janković prvak! Vukašin seo u školsku klupu, mama ne krije koliko je ponosna
Sin Nine Janković pošao u prvi razred
01/09/2025Saznajte više
Jelena Đoković ne želi više da ćuti: Ne verujte mi, samo posmatrajte šta se dešava...
Jelena Đoković podelila snimak supruga i rekla šta misli o svemu
01/09/2025Saznajte više
Filip Petrušev visok je 211 cm, a da mu vidite tek devojku FOTO
Supruga Filipa Petruševa je prava džepna Venera
01/09/2025Saznajte više
Veljko Ražnatović povređen! Oglasio se na Instagramu, oporavak će biti dug
Veljko Ražnatović povređen, dug oporavak je pred njim
01/09/2025Saznajte više
Žika Jakšić otkrio zašto nije bio na Sašinom pomenu: Suzana je...
Žika Jakšić nije bio na pomenu Saši Popoviću, ovo je pravi razlog
01/09/2025Saznajte više
Komentari (0)