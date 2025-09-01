Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Sin Nine Janković prvak! Vukašin seo u školsku klupu, mama ne krije koliko je ponosna

Autor: | 01/09/2025

Ponedeljak, 1. septembar, gužva na ulicama, svi užurbano koračaju ka školama i vrtićima, a od danas se na neki način ponovo u školske klupe vraćaju i brojne poznate ličnosti. Samo u nešto drugačijoj ulozi.

Sin Nine Janković, Vukašin Dičić, juče je imao svečani prijem prvaka u svojoj osnovnoj školi, a već jutros je seo u školsku klupu pomno slušajući učiteljicu.

Ponosna mama nije krila sreću i ushićenje zbog novog životnog poglavlja koje započinje njen prvenac, pa je podelila niz fotografija iz učionice dok je Vukašin uživao sa drugarima.

Društvo iz vrtića ponovo se sastalo u osnovnoj školi koja se nalazi u neposrednoj blizini porodičnog doma mlade glumice gde se pre nekoliko godina skućila sa suprugom Matejom i decom.

Koliko je samo Vukašin porastao možemo videti na slikama, a njegova najveća podrška u prvim školskim danima pored mame i tate biće i sestra Ivanka koja je likom ista mama. Dok je stariji brat tatina kopija.

Pročitajte Jedanaest godina braka - Nina Janković blista, a ljubav s Matejom sve jača

Porodica Janković - Dičić ovo leto provela je najvećim delom na primorju, pa su mališani skupili snagu za povratak u vrtić odnosno polazak u prvi razred.

Do pre nekoliko dana Nina sa suprugom je uživala na hrvatskom primorju a društvo su im pravili njen kolega Miša Dragičević kao i njegova najstarija sestra Marija sa porodicama.

Podsećanja radi, suprug proslavljene glumice je brat od ujaka Tamare i Miodraga Dragičevića te oni gaje veoma bliske familijarne odnose.

Odlazak na letovanje govori u prilog tome, a njihovi mališani obožavaju braću i sestre međusobno pa se uvek svi mnogo lepo igraju dok roditelji uživaju.

Tamara Roksandić Antonio Ahel/ATAImages

