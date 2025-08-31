KRAJ Evropskog prvenstva za Bogdana Bogdanovića

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović završio je učešće na Evropskom prvenstvu u košarci!
Kako Meridian sport saznaje iz izvora iz Amerike, Bogdanović više neće moći da pomogne ekipi Svetislava Pešića, jer je u SAD potvrđeno da postoji ruptura mišića zadnje lože i pakleni strelac ne može da zaigra u nastavku takmičenja.
Nije potrebno uopšte trošiti reči o tome koliko je ovo težak udarac za našu reprezentaciju. Kapiten je vođa na terenu, neko sa neverovatnom energijom, srcem pobednika, borac do poslednjeg atoma snage… Svima je kristalno jasno da Srbija sa Bogdanom i bez njega nije ista reprezentacija.
Kako se povredio Bogdan?
Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.
Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.
Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.
