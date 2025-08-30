Loše vesti iz Rige, svi smo uz Bogdana Bogdanovića

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživeo povredu na meču protiv Portugalije, na Evropskom prvenstvu u košarci. Bogdan je sa bolnom grimasom napustio parketu na kraju prvog poluvremena i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije. Malo je reći da je cela Srbija u tom momentu počela da paniči.

Kako je preneo "Sport klub", Bogdan se uhvatio za zadnju ložu... Sa druge strane kako je preneo "RTS", Bogdanović je doživeo povredu zadnje lože i u subotu ga očekuje snimanje.

Kako danas Kurir piše, Bogdana Bogdanovića danas popodne u Rigi čeka snimanje (magentna rezonanca) posle kojeg će biti poznat stepen njegove povrede i samim tim i dalje učešće na Eurobasketu. Naravno, ovo nije “teren” gde je potrebno davati bilo kakve prognoze, pa će u narednih nekoliko sati sve biti poznato.

Ono što je pozitivno u celoj priču je faktor da Bogdan nije otišao na hitan pregled. To bi značilo da je stanje izuzetno ozbiljno i da se sumnja na tešku povredu. Odluka da se sve uradi narednog jutra – uliva nadu, ujedno sve je to urađeno kako bi se dobila preciznija slika po pitanju stanja zadnje lože.

Podsećamo, Srbija od 17 časova igra već meč 3. kola protiv domaćina Eurobasketa – Letonije.

Svi smo uz Bogija!










