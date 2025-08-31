Ivan Zeljković za HELLO! otkriva zašto je pre 12 godina napustio Srbiju: Želeo sam da budem igrač na...

Mnogima omiljeni voditelj Ivan Zeljković, koji je nadimak dobio po kvizu koji ga je proslavio, pre 12 godina napustio je Srbiju i preselio se u Dubai.

Ipak, budući da je poslednjih godina ponovo u “vrućoj stolici” kviza “Željte li da postanete milioner”, publika je bila u prilici da uživa u njegovom voditeljskom umeću, šarmu i elokvenciji. Ipak, kada ga sledeći put budu videli pred kamerama, popularni Zeka Milioner izgledaće bitno drugačije.

U međuvremenu je izgubio 50 kilograma i počeo da nosi odeću šest brojeva manju, ali tu ne namerava da se zaustavi.

U planu mu je da do Nove godine izgubi još koji kilogram viška, a o tome je, između ostalog, govorio za novi broj HELLO! magazina.

- Promene su brojne i primetne. Za početak, mogu da se penjem uz stepenice a da se ne zadišem, što mi je dugo bio najveći problem. Prerećan sam i zaista uživam u svemu što se dešava ovih dana. Zdravlje mi je bilo prioritet. Nedavno sam uradio neophodne analize i svi parametri su na sredini, ni manji ni veći nego što treba da budu – otkrio je Ivan Zeljković. Boško Karanović

Voditelj se pre 12 godina, sa suprugom Vesnom i decom preselio u Dubai, i po svemu sudeći – odlično se snašao. Mnogi su se pitali kojom profesijom se bavi daleko od kuće, a to je i nas interesovalo.

- Bavim se medijima. Suosnivač sam najvećeg lanca podkast studija u Dubaiju i Singapuru. Sada će taj biznis da dobije i svetsku franšizu. Druga kompanija vezana je za korporativni video, odnosno za praćenje najvećih svetskih kompanija i sajmova. Radimo u Evropi i Aziji, sve više je Amerika u fokusu. Osim toga, bavim se i konsaltingom. Savetnik sam za medije i komunikaciju, ali i biznis u raznim kompanijama. Dozvolite mi da spomenem i portal “Naš biro”, koji je namenjen dijaspori sa ex-Yu prostora na Bliskom Istoku. Zahvaljujući Ai tehnologiji do kraja godine dobiće i globalnu komponentu. Boško Karanović

Govoreći o tome šta ga je podstaklo da sreću potraži na drugom kraju sveta, Ivan je pojasnio:

Prijatelji su mi ponavljali: Ovde imaš sve - reputaciju, prepoznatljivost, napravio si neku zaostavštinu. I to je bilo tačno. Međutim, ja sam o odlasku u inostranstvo razmišljao i dok mi je biznis u Srbiji najbolje išao.Kada se desio kolaps posle svetske finansijske krize, i kada sam se našao u situaciji da krenem iznova, pomislio sam: “Sada je pravi trenutak.”

Otišao sam zato što sam oduvek želeo da budem igrač na svetskoj utakmici. Dubai je za nas iz Srbije logična stepenica: viza se lako dobija, poreska politika je jednostavna. Kad radite biznis u Dubaiju, radite na svetskoj sceni. O tome sam oduvek sanjao.









