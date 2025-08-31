Ivan Zeljković za HELLO! otkriva zašto je pre 12 godina napustio Srbiju: Želeo sam da budem igrač na...

Mnogima omiljeni voditelj Ivan Zeljković, koji je nadimak dobio po kvizu koji ga je proslavio, pre 12 godina napustio je Srbiju i preselio se u Dubai.
Ipak, budući da je poslednjih godina ponovo u “vrućoj stolici” kviza “Željte li da postanete milioner”, publika je bila u prilici da uživa u njegovom voditeljskom umeću, šarmu i elokvenciji. Ipak, kada ga sledeći put budu videli pred kamerama, popularni Zeka Milioner izgledaće bitno drugačije.
Pročitajte Ivan Zeljković se prepolovio, smršao čak 50 kg! Komplimenti ne prestaju - Izgledaš kao mladić!
U međuvremenu je izgubio 50 kilograma i počeo da nosi odeću šest brojeva manju, ali tu ne namerava da se zaustavi.
U planu mu je da do Nove godine izgubi još koji kilogram viška, a o tome je, između ostalog, govorio za novi broj HELLO! magazina.
- Promene su brojne i primetne. Za početak, mogu da se penjem uz stepenice a da se ne zadišem, što mi je dugo bio najveći problem. Prerećan sam i zaista uživam u svemu što se dešava ovih dana. Zdravlje mi je bilo prioritet. Nedavno sam uradio neophodne analize i svi parametri su na sredini, ni manji ni veći nego što treba da budu – otkrio je Ivan Zeljković.
Voditelj se pre 12 godina, sa suprugom Vesnom i decom preselio u Dubai, i po svemu sudeći – odlično se snašao. Mnogi su se pitali kojom profesijom se bavi daleko od kuće, a to je i nas interesovalo.
- Bavim se medijima. Suosnivač sam najvećeg lanca podkast studija u Dubaiju i Singapuru. Sada će taj biznis da dobije i svetsku franšizu. Druga kompanija vezana je za korporativni video, odnosno za praćenje najvećih svetskih kompanija i sajmova. Radimo u Evropi i Aziji, sve više je Amerika u fokusu. Osim toga, bavim se i konsaltingom. Savetnik sam za medije i komunikaciju, ali i biznis u raznim kompanijama. Dozvolite mi da spomenem i portal “Naš biro”, koji je namenjen dijaspori sa ex-Yu prostora na Bliskom Istoku. Zahvaljujući Ai tehnologiji do kraja godine dobiće i globalnu komponentu.
Govoreći o tome šta ga je podstaklo da sreću potraži na drugom kraju sveta, Ivan je pojasnio:
Prijatelji su mi ponavljali: Ovde imaš sve - reputaciju, prepoznatljivost, napravio si neku zaostavštinu. I to je bilo tačno. Međutim, ja sam o odlasku u inostranstvo razmišljao i dok mi je biznis u Srbiji najbolje išao.Kada se desio kolaps posle svetske finansijske krize, i kada sam se našao u situaciji da krenem iznova, pomislio sam: “Sada je pravi trenutak.”
Otišao sam zato što sam oduvek želeo da budem igrač na svetskoj utakmici. Dubai je za nas iz Srbije logična stepenica: viza se lako dobija, poreska politika je jednostavna. Kad radite biznis u Dubaiju, radite na svetskoj sceni. O tome sam oduvek sanjao.
Pročitajte još
Ivan Zeljković za HELLO! otkriva zašto je pre 12 godina napustio Srbiju: Želeo sam da budem igrač na...
Ivan Zeljković otkrio kojim poslom se bavi u Dubaiju
31/08/2025Saznajte više
Ko je nova devojka Bogdana Bogdanovića? Podrška mu je sada najpotrebnija
Devojka Bogdana Bogdanovića krije se od javnosti
31/08/2025Saznajte više
KRAJ Evropskog prvenstva za Bogdana Bogdanovića
Bogdan Bogdanović završio učešće na Eurobasketu
31/08/2025Saznajte više
Voleli smo se tri godine, a onda nas je njegova smrt zauvek rastavila, Jelena Bačić Alimpić otvorila dušu o velikoj ljubavi
Jelena Bačić Alimpić o prvoj velikoj ljubavi koja se nažalost završila tragično
30/08/2025Saznajte više
Posebna veza: Ana Bekuta priprema koncert, ovaj glumac joj je najveća podrška
Ana Bekuta priprema koncert u Sava centru
30/08/2025Saznajte više
Došao je ko je došao... Uplakana Suzana Jovanović održala emotivan govor na pomenu
Suzana Jovanović danas je pola godine od smrti voljenog supruga Saše Popovića obeležila šestomesečnim pomenom
30/08/2025Saznajte više
Komentari (0)