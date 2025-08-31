Ko je nova devojka Bogdana Bogdanovića? Podrška mu je sada najpotrebnija

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović završio je učešće na Evropskom prvenstvu u košarci!
Kako Meridian sport saznaje iz izvora iz Amerike, Bogdanović više neće moći da pomogne ekipi Svetislava Pešića, jer je u SAD potvrđeno da postoji ruptura mišića zadnje lože i pakleni strelac ne može da zaigra u nastavku takmičenja.
Biće teško bez sjajnog Bogija na terenu, ali verujemo da će naši momci dati sve od sebe. Bogdanoviću je sada podrška i te kako potrebna. Njegov privatni život oduvek je bio zanimljiv za javnost, posebno je sve zanimalo ko je devojka Bogdana Bogdanovića?
Devojka Bogdana Bogdanovića do sada se uspešno skrivala od javnosti, ali izgleda da su mediji uspeli da saznaju ko je ta koja je ukrala srce kapitena srpske reprezentacije. Jedan od najpoželjnijih neženja, navodno, je u ljubavi sa 12 godina mlađom Katarinom Krivokapić, koja je zbog njega morala da zaključa Instagram profil, ali je na TikToku pokazala svoju lepotu.
Dugo se po društvenim mrežama spekulisalo ko je nova devojka Bogdana Bogdanovića, čak je i uslikan bio na aerodromu sa osobom koja je imala veliki duks i nije želela da se fotografiše, a sada su isplivale nove informacije da se radi o Katarini Krivokapić.
Devojka rođena 2004. godine je navodno u vezi sa našim kapitenom, a zbog njega je morala da zaključa Instagram profil jer je dobijala razne poruke, dok je na društvenoj mreži TikTok objavila četiri snimka.
Podsećanja radi, pre nešto više od mesec dana sportista je sleteo na beogradski aerodrom u društvu zgodne i lepe brinete koja je bila u širokom duksu te nismo imali prilike da joj vidimo lice.
Pročitajte Podvarak, ćevapi i sarma su prevaziđeni, omiljeno jelo Bogdana Bogdanovića danas ćete spremati
U potpuno opuštenim izdanjima ubacili su kofere u automobil i zajedno nastavili put, a on kao i do sada nije želeo da komentariše ljubavni život.
Fokusiran maksimalno na turnir na kojem sada dominira sa svojom ekipom, Bogdan se trudi da balansira između privatnog i profesionalnog koliko god može.
Ipak, prethodne veze se i jesu završavale baš zato što devojke sa kojima je bio nisu mogle da isprate tempo profesionalnog sportiste, posebno NBA zvezde.
