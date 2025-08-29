Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Bogdan ili Tristan? Zgodni košarkaši miljenici devojaka

Autor: | 29/08/2025

Bogdan Bogdanović, kapiten naše košarkaške reprezentacije, godinama unazad miljenik je ženskog dela publike. Zbog šarmantnog Bogdana mnoge devojke počele su da prate košarku, kako u Srbiji, tako i u Americi.

F.S./ATAImages

 

Ipak, čini se da je naš sportista sada dobio i konkurenciju. Barem što se tiče simpatija lepšeg pola.Njegovo puno ime je Tristan Calikis Vukčević, a šampionat u Rigi mu je “vatreno krštenje” u nacionalnom dresu.

Tristan je rođen 11. marta 2003, u Sijenu. Igra na poziciji krilnog centra, a trenutno nastupa za Vašington Vizardse. Sin je nekada uspešnog košarkaša Dušana Vukčevića i manekenke Žad Vukčević.

Zbog očevog porekla, Tristan imao pravo da odluči da li će predstavljati Srbiju, Bosnu i Hercegovinu ili Grčku, dok sa druge strane, po majčinoj liniji može da nosi i dres Švedske. On se, ipak, opredelio za Srbiju, i sada sa momcima iz tima juriša na evropsko zlato.

Dušan Milenković/ATAImages

 

Simpatični Tristan Vukčević, visok 2,12 već je “zapao za oko” mnogim devojkama, a mnogi u šali konstatuju da je Bogdan dobio “naslednika”.

Dušan Milenković/ATAImages

 

Tristanova majka, rođena je u porodici koja ima ovdašnje korene. Njeni roditelji svojevremeno su emigrirali iz bivše Jugoslavije u Švedsku. Žad Vukčević nekada je bila uspešna manekenka za kupaće kostime, a njena strast prema modi dovela je do osnivanja popularnog brenda Jade V. Tales.

Danas sa suprugom Dušanom živi u Grčkoj.

Redakcija Dusan Milenkovic ATA Images Photo by Patrick Smith/Getty Images
Tagovi: bogdan bogdanović Tristan Vukčević košarkaš Tristan Vukčević košarkaška reprezentacija srbije

