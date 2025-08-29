Bogdan ili Tristan? Zgodni košarkaši miljenici devojaka

Bogdan Bogdanović, kapiten naše košarkaške reprezentacije, godinama unazad miljenik je ženskog dela publike. Zbog šarmantnog Bogdana mnoge devojke počele su da prate košarku, kako u Srbiji, tako i u Americi. F.S./ATAImages

Ipak, čini se da je naš sportista sada dobio i konkurenciju. Barem što se tiče simpatija lepšeg pola.Njegovo puno ime je Tristan Calikis Vukčević, a šampionat u Rigi mu je “vatreno krštenje” u nacionalnom dresu.

Tristan je rođen 11. marta 2003, u Sijenu. Igra na poziciji krilnog centra, a trenutno nastupa za Vašington Vizardse. Sin je nekada uspešnog košarkaša Dušana Vukčevića i manekenke Žad Vukčević.

Zbog očevog porekla, Tristan imao pravo da odluči da li će predstavljati Srbiju, Bosnu i Hercegovinu ili Grčku, dok sa druge strane, po majčinoj liniji može da nosi i dres Švedske. On se, ipak, opredelio za Srbiju, i sada sa momcima iz tima juriša na evropsko zlato. Dušan Milenković/ATAImages

Simpatični Tristan Vukčević, visok 2,12 već je “zapao za oko” mnogim devojkama, a mnogi u šali konstatuju da je Bogdan dobio “naslednika”. Dušan Milenković/ATAImages

Tristanova majka, rođena je u porodici koja ima ovdašnje korene. Njeni roditelji svojevremeno su emigrirali iz bivše Jugoslavije u Švedsku. Žad Vukčević nekada je bila uspešna manekenka za kupaće kostime, a njena strast prema modi dovela je do osnivanja popularnog brenda Jade V. Tales.

Danas sa suprugom Dušanom živi u Grčkoj.









