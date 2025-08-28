Ovo je tašta Nikole Jokića, pred njom je manji od makovog zrna

Tašta Nikole Jokića rekla svoje o zetu
Porodica Jokić ovih dana boravi u Rigi gde je juče počelo Evropsko prvenstvo u košarci, na kojem je upravo Nikola najveća zvezda.
Deklasirala je Srbija Estoniju sinoć, a iz prvog reda bodrila ga je supruga Natalija koja mu je uvek najveća podrška. Mališani su ovog puta ostali kod kuće sa bakama i dekama.
Ognjena je prethodne nedelje ukrala šou u Beogradskoj areni kada je posle pobede nad Slovenijom tati potrčala u zagrljaj na terenu.
A devetomesečni Ignjat pre više od pola godine bodrio je tatu po prvi put, budan i osluškivao je ovacije i navijanje upućeno njegovom ocu do ranih jutarnjih časova.
I zaista svedoci smo Jokićeve besprekorne igre na terenu, brižljivog zagrljaja rezervisanog za suprugu i mališane nakon svake utakmice, ali i bezuslovne ljubavi koju deli sa braćom Strahinjom i Nemanjom, koji su mu najveća podrška, ali i najglasnija.
Ali, kakav je Nikola Jokić kao zet? Ovaj odgovor ne zna niko drugi go tašta Nikole Jokića, godpođa Danica Maćešić.
Tasta i taštu košarkaškog asa nismo imali prilike da vidimo u javnosti, već samo na Instagram-profilu njegove supruge Natalije koja je uslikana sa roditeljima i sestrom na porodičnoj proslavi, što možete da vidite OVDE.
Danica Maćešić je krajem leta prošle godine dala kratak intervju za "Blic ženu" u kome je govorila o svom zetu.
- Rad mora dati rezultat, to je normalno. Nikola se odricao svega, odricao se i on i Natalija. Oni prosto žive jedan drugačiji život u odnosu na nas. Nije se taj uspeh sada dogodio... Nikola se odriče svega otkako je počeo da trenira da bi došao do toga do čega je došao - rekla je tašta Nikole Jokića Danica Maćešić nakon što je košarkaš 2023. proglašen za MVP.
Natalija je, može se slobodno reći, lepotu nasledila od mame koja je velika gospođa.
- Nikola je, inače, posebno dete, dobar je, vredan i to mora dati rezultat. Oni su jednostavno, kako bih rekla, podržavali jedno drugo u svemu, i to je to, tako bi trebalo da radi svaka porodica ako želi bilo kakav uspeh u životu - dodala je tašta Nikole Jokića i istakla:
- Divan je, šta drugo reći.
O Nikoli je pričala i Natalijina sestra Maja Maćešić.
- Mi smo stvarno presrećni zbog svega. Izuzetno smo ponosni. Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači. Natalija i Nikola su jako dugo zajedno. Iskreno da vam kažem uopšte ga ne posmatram kao nekog poznatog.
Živimo u malom mestu gde njega svi znaju, poštuju, vole i cene. Kada je neko član vaše porodice niz godina, onda nemaš osećaj da je on nekome drugom poznat - dodala je Maja.
Na pitanje kako se njena sestra Natalija Jokić nosi sa svim profesionalnim izazovima svog supruga, kako prati njegove mečeve, istakla je:
- Ona je jedna žena zmaj. Prosto onaj ko je na terenu, on igra, ostali mogu samo da bodre, to je činjenica.
