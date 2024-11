Tašta Nikole Jokića prava gospođa, Danica o zetu ima da kaže samo ovo!

Tašta Nikole Jokića prava gospođa

Supruga Nikole Jokića Natalija u četvrtak je na svet donela dečaka kome su roditelji dali prelepo ime Ignjat. Photo by Gregory Shamus/Getty Images

Mala Ognjena s nestrpljenjem je čekala brata i verujemo da se ona najviše obradovala novom članu porodice Jokić.

Natalija se nije oglašavala dok se Nikola uveliko vratio poslovnim obavezama, a na konferenciji za medije američki novinari nisu mnogo zadirali u privatnost srpskog košarkaša, pa se tako samo jedno pitanje našlo oko rođenja sina i njegovog stanja, kao i stanja Natalije Jokić.

"Sve je u redu, hvala", kratak je bio Jokić.

Svedoci smo Jokićeve besprekorne igre na terenu, brižljivog zagrljaja rezervisanog za suprugu i malu Ognjenu nakon svake utakmice, ali i bezuslovne ljubavi koju deli sa braćom Strahinjom i Nemanjom, koji su mu najveća podrška, ali i najglasnija.

Tašta Nikole Jokića je velika gospođa

Međutim, malo ko zna kakav je zet Nikola Jokić?!

Tasta i taštu košarkaškog asa nismo imali prilike da vidimo u javnosti, već samo na Instagram-profilu njegove supruge Natalije koja je uslikana sa roditeljima i sestrom na porodičnoj proslavi, što možete da vidite OVDE.

Danica Maćešić je krajem leta dala kratak intervju za "Blic ženu" u kome je govorila o svom zetu.







- Rad mora dati rezultat, to je normalno. Nikola se odricao svega, odricao se i on i Natalija. Oni prosto žive jedan drugačiji život u odnosu na nas. Nije se taj uspeh sada dogodio... Nikola se odriče svega otkako je počeo da trenira da bi došao do toga do čega je došao - rekla je tašta Nikole Jokića Danica Maćešić nakon što je košarkaš 2023. proglašen za MVP. Profimedia

Natalija je, može se slobodno reći, lepotu nasledila od mame koja je velika gospođa.

- Nikola je, inače, posebno dete, dobar je, vredan i to mora dati rezultat. Oni su jednostavno, kako bih rekla, podržavali jedno drugo u svemu, i to je to, tako bi trebalo da radi svaka porodica ako želi bilo kakav uspeh u životu - dodala je tašta Nikole Jokića.

Na pitanje o njenoj ćerki Nataliji, svedoku Nikolinih uspeha i ženi koja je vrlo brzo dobila naklonost publike, rekla je: "Šta može majka da kaže o ćerki, i o jednoj i o drugoj (Natalijinoj sestri Maji), nego sve najlepše". ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

O zetu Jokiću je istakla: "Divan je, šta drugo reći".

O Nikoli je pričala i Natalijina sestra Maja Maćešić: "Mi smo stvarno presrećni zbog svega. Izuzetno smo ponosni. Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači."

Majin zet je svetski as, ali za najbliže "samo" Nikola.

- Natalija i Nikola su jako dugo zajedno. Iskreno da vam kažem uopšte ga ne posmatram kao nekog poznatog. Mi živimo u malom mestu gde njega svi znaju, poštuju, vole i cene.

Kada je neko član vaše porodice niz godina, onda nemaš osećaj da je on nekome drugom poznat - dodaje Maja, pa potvrđuje da je Nikola van terena "običan" čovek.

Na pitanje kako se njena sestra Natalija Jokić nosi sa svim profesionalnim izazovima svog supruga, kako prati njegove mečeve, istakla je: "Ona je jedna žena zmaj. Prosto onaj ko je na terenu, on igra, ostali mogu samo da bodre, to je činjenica."