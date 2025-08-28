Ćerka i unuka Radomira Antića: Bio je, pre svega, dobar čovek. Kada je preminuo ...

Ana Antić i Ivana Lončar Antić, ćerka i unuka Radomira Antića, učestvovale su na panelu “Putem šampiona” koji je u Marbelji organizovala Fondacija Novak Đoković.
Panel je vodila Ana Jovanović, nekadašnja FED kup reprezentativka Srbije, a razgovor se prvo poveo na temu – šta znači biti šampion – ne samo na terenu, već i u životu.
Pročitajte Novak Đoković o odnosu sa ocem - Za njega nikada nisam dovoljno uradio, niti sam dovoljno dobar
Naslednice legendarnog trenera govorile iskreno su pričale o svojoj porodici.
Ana Antić, evocirala je uspomene na svog oca, koga Španija i danas slavi, a koji je bio trener tri najveća tamnošnja fudbalska kluba – Barselonu, Real Madrid i Atletiko Madrid.
- Odrastala sam uz oca koji je bio strastven i predan predan porodici, ali i svom poslu. Bio je uspešan kao igrač i kao trener, ali pre svega bio je dobar čovek. Kada je preminuo, dobili smo bezbroj poruka od ljudi koje nije vezivao fudbal, već ljudskost – taksisti, konobari, komšije. Svi su govorili o njegovoj skromnosti i dobrodušnosti. To je nasleđe koje ostaje i koje želim da prenesem ćerkama.
Ivana Lončar Antić, koju je Ana dobila u braku sa nekadašnjim košarkaškim reprezentativcem Srbije, Nikolom Lončarem, istakla je da je deda bio ključna figura njenog detinjstva.
- Vozio me je na treninge, davao mi savete, ali nikada nije vršio pritisak. Samo je bio tu i smeškao se kad ga pogledam s terena. Ta podrška mi je bila sve.
Ćerka i unuka Radomira Antića otkrile su da je slavni trener u porodici bio još veći pobednik nego pored terena.
- Važno je biti šampion i kada ste u centru pažnje, ali i kada niko ne obraća pažnju. Tata je uvek pozdravljao ljude oko sebe, razgovarao s taksistima, konobarima, pitao ih za porodicu. To je ono što ostaje iza čoveka. Lako je davati intervjue posle pobede, ali pravi šampioni se prepoznaju u malim gestovima svakodnevnog života – poručila je Ana Antić, pa progovorila i o svom roditeljskom iskustvu.
- Zdravo okruženje je ključno za razvoj. Kada mi je Ivana rekla da tenis više ne donosi radost, rekla sam - u redu. To je bio trenutak kada sam naučila da je ponekad hrabrost veća u odustajanju, nego u nastavljanju.
Ivana Lončar Antić je, govoreći o tome ko je šampion, na kraju navela:
- Za mene je šampion onaj ko je uzor drugima. Novak Đoković je primer – ne samo po rezultatima, već i zato što otvoreno radi na sebi i svojim emocijama, i na taj način širi svest među sportistima.
Pročitajte još
Ćerka i unuka Radomira Antića: Bio je, pre svega, dobar čovek. Kada je preminuo ...
Ćerka i unuka Radomira Antića na panelu Putem šampiona
28/08/2025Saznajte više
Tanja Vojtehovski napunila 55 i smršala sigurno 25! Koliko dobro izgleda, svaka čast!
Izgled Tanje Vojtehovski sve oduševio
28/08/2025Saznajte više
Ema iskreno o životu sa Brusom Vilisom: Volela bih da mogu da ga pitam samo jedno
Ema Heming Vilis o Brusu Vilisu i borbi sa njegovom demencijom
28/08/2025Saznajte više
Ko bi bolje preneo tu priču od nje? Maja Mandžuka o životu na relaciji Njujork - Beograd
Serija “Izazov” od 13. septembra na Superstar TV
28/08/2025Saznajte više
Željko Joksimović posle toliko godina braka priznao: Sramota me je, ali Jovana...
Željko Joksimović otkrio detalje iz braka
27/08/2025Saznajte više
Dijana Đoković krštena je pre 33 godine, kum joj je bio ON, da li je to dozvoljeno?
Dijana Đoković krstila se davno u pravoslavnoj crkvi
27/08/2025Saznajte više
Komentari (0)