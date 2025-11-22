Najbitnije je kako te najbliži pamte: Radomir Antić danas bi proslavio 77. rođendan, ćerka i unuka evocirale uspomene

Danas bi jedan od omiljenih fudbalera kasnije i trenera, odnosno selektora naše fudbalske reprezentacije, Radomir Antić proslavio 77. rođendan. Ipak, sudbina je za njega imala druge planove pa je pre pre pet i po godina preminuo u jeku pandemije kovida. Iza sebe ostavio je suprugu Veru, ćerku Anu, sina Dušana i unučiće Marka, Radomira, Ivanu i Petru.
Upravo su Ana Antić i Ivana Lončar Antić, ćerka i unuka proslavljenog selektora, učestvovale su pre tri meseca na panelu “Putem šampiona” koji je u Marbelji organizovala Fondacija Novak Đoković. Panel je vodila Ana Jovanović, nekadašnja FED kup reprezentativka Srbije, a razgovor se prvo poveo na temu – šta znači biti šampion – ne samo na terenu, već i u životu.
Naslednice legendarnog trenera govorile iskreno su pričale o svojoj porodici. Ana Antić, evocirala je uspomene na svog oca, koga Španija i danas slavi, a koji je bio trener tri najveća tamnošnja fudbalska kluba – Barselonu, Real Madrid i Atletiko Madrid.
- Odrastala sam uz oca koji je bio strastven i predan predan porodici, ali i svom poslu. Bio je uspešan kao igrač i kao trener, ali pre svega bio je dobar čovek. Kada je preminuo, dobili smo bezbroj poruka od ljudi koje nije vezivao fudbal, već ljudskost – taksisti, konobari, komšije. Svi su govorili o njegovoj skromnosti i dobrodušnosti. To je nasleđe koje ostaje i koje želim da prenesem ćerkama.
Ivana Lončar Antić, koju je Ana dobila u braku sa nekadašnjim košarkaškim reprezentativcem Srbije, Nikolom Lončarem, istakla je da je deda bio ključna figura njenog detinjstva.
- Vozio me je na treninge, davao mi savete, ali nikada nije vršio pritisak. Samo je bio tu i smeškao se kad ga pogledam s terena. Ta podrška mi je bila sve.
Ćerka i unuka Radomira Antića otkrile su da je slavni trener u porodici bio još veći pobednik nego pored terena.
- Važno je biti šampion i kada ste u centru pažnje, ali i kada niko ne obraća pažnju. Tata je uvek pozdravljao ljude oko sebe, razgovarao s taksistima, konobarima, pitao ih za porodicu. To je ono što ostaje iza čoveka. Lako je davati intervjue posle pobede, ali pravi šampioni se prepoznaju u malim gestovima svakodnevnog života – poručila je Ana Antić, pa progovorila i o svom roditeljskom iskustvu.
- Zdravo okruženje je ključno za razvoj. Kada mi je Ivana rekla da tenis više ne donosi radost, rekla sam - u redu. To je bio trenutak kada sam naučila da je ponekad hrabrost veća u odustajanju, nego u nastavljanju.
Ivana Lončar Antić je, govoreći o tome ko je šampion, na kraju navela:
- Za mene je šampion onaj ko je uzor drugima. Novak Đoković je primer – ne samo po rezultatima, već i zato što otvoreno radi na sebi i svojim emocijama, i na taj način širi svest među sportistima.
