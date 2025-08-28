Svi mladenci žele baš ovu pesmu za prvi ples, našeg pevača zovu sa svih strana

Pesma naše pop zvezde je najtraženija na venčanjima

Ako biste Borisa Režaka pitali da opiše sebe u kratkim crtama, verovatno bi rekao: “Imam 49 godina, od pete sam na sceni.”

Uprkos tome što na repertoaru ima brojne hitove koje je sam napisao, stiče se utisak da mu je “Gospodska ulica” otvorila sva vrata. Posle dva koncerta održana u MTS dvorani prošle jeseni, mnogi su ne bez razloga postavili pitanje – gde je ovaj čovek bio do sada. Na to pitanje on je dao odgovor u intervjuu za HELLO!.

- Bio sam razočaran scenom, ukusom, pesmama koje su u fokusu. Zapitao sam se kome da se dajem. Pisao sam, snimao, ali nisam ni pomišljao da idem u druge pravce koji možda nude materijalno, ali ne i “lek za dušu”. Za mene je muzika iznad svega. Pre tri godine odlučio sam da dam sve od sebe kako bih došao do publike. Ljudi su prepoznali sve te silne pesme koje sam radio s ljubavlju i - stigla je nagrada. Treba istrajati, a ja sam očigledno imao strpljenja. Boško Karanović

Boris Režak ovih dana je u jeku priprema za koncert koji će održati u centru "Sava", 14. oktobra.

- To je ogroman posao, sa kojim smo krenuli pre više od mesec dana. Pored mog benda, na sceni će biti duvačka i gudačka sekcija, rade se novi aranžmani... Planiram mnogo lepih dešavanja. Kada sam pravio koncert u MTS dvorani u organizaciji je učestvovalo preko 150 ljudi i sve je fenomenalno funkcionisalo. Ljudi kažu da je to jedan od najlepših koncerta na kojima su bili. Sada želim da pomerim granicu. Hoću da napravim čaroliju, noć za neku moju malu istoriju.

Zanimljiv je podatak da je pesma Borisa Režaka, “Gospodska ulica”, najtraženija na venčanjima.

- Ne znam da li ima neko ko se ove godine venčao, a da tu pesmu nije izabrao za prvi ples. (smeh) Svakodnevno dobijam poruke od ljudi koji žele da me angažuju, što se ponekad i desi ako imam slobodan datum. Stvarno mnogo radim, imam bar 20 nastupa mesečno. Ali, gledam da se posle svakog koncerta vratim kući.









